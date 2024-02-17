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Украина заявила, что уничтожила три российских военных самолета (2)

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Украина утверждает, что уничтожила три российских военных самолета
Украина утверждает, что уничтожила три российских военных самолета Фото: SIPA/Scanpix

В субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили три российских боевых самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель-бомбардировщик Су-35, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Утром 17 февраля 2024 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожили сразу три самолета противника - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35", - сообщил командующий в Telegram.

Олещук выразил благодарность украинским военным за проведение операции по уничтожению самолетов противника.

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