Израиль объявил дату штурма Рафаха, если ХАМАС не освободит заложников

7 октября прошлого года боевики, возглавляемые ХАМАС, атаковали Израиль, убив не менее 1200 человек и захватив 253 заложника. Около 130 заложников все еще удерживаются боевиками в Газе.

По словам дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, Израиль, вероятно, ожидает, что некоторые палестинцы покинут сектор Газа и будут искать убежища на египетской стороне границы.

Но израильские власти пока не сообщили никаких подробностей о плане эвакуации, добавляет он.

До начала Рамадана остается ровно три недели, и, по сообщениям из Рафаха, некоторые люди покидают город, направляясь на запад к побережью, но большинство все еще ждут, не зная, что делать.

Несмотря на международное давление, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся начать наземную атаку на Рафах, чтобы уничтожить там боевиков ХАМАС.

Египет и некоторые другие арабские страны неоднократно предупреждали, что израильское наступление на Рафах может привести к тому, что многие палестинцы будут вынуждены бежать в Египет. Каир считает это неприемлемым. Саудовская Аравия пообещала «очень серьезные последствия» в случае штурма Рафаха.

На международном уровне прозвучало множество призывов к Израилю воздержаться от штурма Рафаха.

По утверждению подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения в Газе, с начала войны погибли более 28 400 палестинцев и более 68 000 получили ранения.