СМИ: ЕС оштрафует Apple на 500 млн евро

Ожидается, что приговор будет официально объявлен в начале марта.

В прошлом году Европейская комиссия выдвинула обвинения против Apple в нарушении конкуренции в сфере потоковой передачи музыки. Обвинения возникли потому, что правила Apple App Store не позволяли разработчикам информировать пользователей о других, более экономичных вариантах покупки, фактически вынуждая пользователей использовать iTunes.

Это не единственный штраф, который придется заплатить Apple. В 2022 году власти Нидерландов оштрафовали компанию за то, что она не позволила разработчикам приложений для знакомств интегрировать в свои приложения способы оплаты, обходящие механизмы App Store.

Также Apple внесла 13 миллионов долларов в российский бюджет. Этот штраф стал для американского технологического гиганта вторым по величине за год. В этом случае Apple также нарушила антимонопольные правила, не позволив разработчикам приложений iOS интегрировать в свои приложения способы оплаты, отличные от App Store.

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