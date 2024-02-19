СМИ: ЕС оштрафует Apple на 500 млн евро

Евросоюз планирует наказать американскую компанию Apple за возможные нарушения законодательства ЕС по вопросам конкуренции. Ожидается, что технологического гиганта оштрафуют на 500 миллионов евро, сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.
Ожидается, что приговор будет официально объявлен в начале марта.
В прошлом году Европейская комиссия выдвинула обвинения против Apple в нарушении конкуренции в сфере потоковой передачи музыки. Обвинения возникли потому, что правила Apple App Store не позволяли разработчикам информировать пользователей о других, более экономичных вариантах покупки, фактически вынуждая пользователей использовать iTunes.
Это не единственный штраф, который придется заплатить Apple. В 2022 году власти Нидерландов оштрафовали компанию за то, что она не позволила разработчикам приложений для знакомств интегрировать в свои приложения способы оплаты, обходящие механизмы App Store.
Также Apple внесла 13 миллионов долларов в российский бюджет. Этот штраф стал для американского технологического гиганта вторым по величине за год. В этом случае Apple также нарушила антимонопольные правила, не позволив разработчикам приложений iOS интегрировать в свои приложения способы оплаты, отличные от App Store.
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