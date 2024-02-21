Размером с ладонь! Геолог о необычайно большом янтаре в Вентспилсе

18 февраля в Facebook вентспилчанки появились снимки с янтарем весом 138 граммов: "Сегодня я не знаю, куда девать свою радость! Петь? Кричать? Танцевать? Бегать? Налить вина? Испечь что-то особенное? Все! Сегодня тот самый день. И я знала, знала несколько дней, что так и будет! И в то же время я до сих пор не верю, что мне, что здесь, что сегодня, что такой...".

RUS TVNET обратился за комментарием в Латвийский музей природы, где старший геолог Лига Папарде подтвердила, что, если судить только по фото, находка действительно является янтарем.

"Найти янтарь такого размера вовсе не является чем-то очень необычным. Время от времени в Латвии, особенно на западном побережье, находят крупные куски янтаря", - прокомментировала находку Папарде. Геолог отметила, что, принимая во внимание, что вероятность найти такой янтарь выше на берегу к западу Польши и Калининграда, "несомненно, находка вызывает заслуженный восторг и радость".

В комментариях также прозвучало мнение, что янтарь такого размера - это уже драгоценный камень. На это утверждение эксперт отвечает так: "Что для кого драгоценный камень. На мой взгляд, это субъективное понятие. Для одного это зеленые изумруды, для другого - янтарные бусы... В целом да! Янтарь действительно является местным "драгоценным камнем" в Латвии.

Как сообщила TVNET сама обладательница внушительной находки Илзе Озола, в тот же день в Сталдзене был найден еще один большой янтарь (180 г), а за неделю до - в Бернаты (150 г).

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