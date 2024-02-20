Как пишет издание "Важные истории", Валерий Бояринев лично отдавал приказы по ограничению прав Навального в колонии. Так, на заседании суда в июле 2023 года выяснилось, что генерал прислал в ИК-6 Владимирской области, где Навальный тогда находился в заключении, распоряжение ограничить сумму, которую тот может тратить на еду.

Этим же указом Путин присвоил новые звания и другим руководителям ФСИН: заместитель директора службы Александр Розин стал генерал-лейтенантом, а начальники управления делами и кадров Дмитрий Шароватов и Александр Федоров - генерал-майорами. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, новые звания, присвоенные руководству ФСИН, являются "обычным процессом ротации и продвижения по службе".

Условия содержания Навального в колонии

За два дня до смерти Алексея Навального, 14 февраля, стало известно, что его в 27-й раз отправили в штрафной изолятор. В общей сложности он должен был провести в ШИЗО 308 дней. В конце 2022 года Навальный сообщал в соцсетях, что каждые 10 суток в штрафных изоляторах теряет по 3,5 килограмма веса.