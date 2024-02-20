В Риге увеличен порог дохода малообеспеченных домохозяйств: помощь смогут получить больше жителей

В Риге вступили в силу новые обязательные правила "О признании домохозяйства нуждающимся или малообеспеченным и о пособиях социальной помощи в Рижском самоуправлении", которые увеличивают порог дохода для малообеспеченного домохозяйства, сообщила агентству LETA представитель управления Рижской думы по внешним коммуникациям Антра Габре.
Порог дохода для малообеспеченного домохозяйства теперь составляет 549 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве, что на 69 евро больше, чем раньше, и 384 евро для остальных людей в домохозяйстве. Ранее этот показатель составлял 336 евро.
По данным самоуправления, порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в Риге поднят до максимального по стране уровня, а это значит, что теперь социальную помощь смогут получать примерно на 25% больше рижан.
Лица, которые декларировали свое место жительства и фактически проживают в Риге, имеют право на статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства и соответствующие пособия. В прошлом году статус малообеспеченного получили около 13 000 человек.
Чтобы получить соответствующие льготы и/или статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, один из членов домохозяйства подает заявление в Рижскую социальную службу. К заявлению должны быть приложены документы, необходимые для получения конкретного пособия.
В Риге малообеспеченным домохозяйствам предоставляется возможность получать пособия по социальной помощи, в том числе пособие на жилье, пособие на здравоохранение, пособие на оплату долгов, связанных с использованием жилья, пособие на получение образования, пособие на начало самостоятельной жизни после окончания получения услуг долгосрочного социального ухода и реабилитационных услуг в учреждении для взрослых, а также пособие на достижение целей социальной реабилитации.
Статус малоимущего дает жителям Рижского самоуправления возможность получить 70-процентную льготу по налогу на недвижимость, услуги дневного центра, горячее питание в одной из столовых, продукты в одном из пунктов раздачи продуктов, помощь в решении жилищных вопросов и юридическую помощь.
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