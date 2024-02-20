В Риге увеличен порог дохода малообеспеченных домохозяйств: помощь смогут получить больше жителей

Порог дохода для малообеспеченного домохозяйства теперь составляет 549 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве, что на 69 евро больше, чем раньше, и 384 евро для остальных людей в домохозяйстве. Ранее этот показатель составлял 336 евро.

По данным самоуправления, порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в Риге поднят до максимального по стране уровня, а это значит, что теперь социальную помощь смогут получать примерно на 25% больше рижан.

Лица, которые декларировали свое место жительства и фактически проживают в Риге, имеют право на статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства и соответствующие пособия. В прошлом году статус малообеспеченного получили около 13 000 человек.

Чтобы получить соответствующие льготы и/или статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, один из членов домохозяйства подает заявление в Рижскую социальную службу. К заявлению должны быть приложены документы, необходимые для получения конкретного пособия.

В Риге малообеспеченным домохозяйствам предоставляется возможность получать пособия по социальной помощи, в том числе пособие на жилье, пособие на здравоохранение, пособие на оплату долгов, связанных с использованием жилья, пособие на получение образования, пособие на начало самостоятельной жизни после окончания получения услуг долгосрочного социального ухода и реабилитационных услуг в учреждении для взрослых, а также пособие на достижение целей социальной реабилитации.

Статус малоимущего дает жителям Рижского самоуправления возможность получить 70-процентную льготу по налогу на недвижимость, услуги дневного центра, горячее питание в одной из столовых, продукты в одном из пунктов раздачи продуктов, помощь в решении жилищных вопросов и юридическую помощь.

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