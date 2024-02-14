В Латвии может увеличиться семейное пособие

О передаче инициативы комиссии еще предстоит принять решение Сейму.

Автор инициативы Елена Тректере на заседании призвала рассмотреть вопрос об увеличении государственного семейного пособия, поскольку, по ее мнению, в нынешней экономической ситуации с учетом роста цен на продукты питания и существенного увеличения процентов по ипотечным кредитам пособие необходимо существенно увеличить.

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте отметила, что в последнее время поступило несколько инициатив жителей о пересмотре пособий, и министерство согласилось, что ряд социальных пособий для семей с детьми подлежит пересмотру. При этом Якайте отметила, что государственное семейное пособие было увеличено в 2022 году.

Минблаг представил предложение о пересмотре пособий в подкомиссии Сейма по демографии, семейным и детским делам и планирует на следующей неделе ознакомить с ним также депутатов комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Как отметила Якайте, приоритетом Минблага в бюджете будущего года будет пособие по уходу за детьми, так как оно длительное время не пересматривалось.