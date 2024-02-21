Проезд в общественном транспорте Даугавпилса подорожает до 1 евро

Цену в 70 центов за проезд ввели с 1 июня 2022 года. Промежуток между повышением цен – год и 9 месяцев.

Ранее Daugavpils satiksme хотели ввести новый тариф на проезд с 1 января этого года. Однако мэр города Андрей Элксниньш заявил, что о стоимости проезда нужно "дискутировать одновременно с обсуждением бюджета города на 2024 год".

20 января депутаты утвердили городской бюджет и проголосовали за повышение цены на проезд.

Еще в ноябре 2023 года Daugavpils satiksme объясняли необходимость роста цен на проезд повышением минимальной заработной платы до 700 евро с 1 января (в 2023 году она составляла 620 евро). В связи с этим, с 1 января себестоимость проезда одного человека повысилась до 1,56 евро. Ранее она была 1,26 евро.

"Учитывая экономическую ситуацию, Daugavpils satiksme вынуждены повысить транспортные тарифы, чтобы сохранить доступность общественного транспорта в городе, а также снизить сумму компенсаций от самоуправления, которая в 2023 году превысила 8 миллионов евро", - сообщается на сайте Daugavpils satiksme.

Что изменилось?