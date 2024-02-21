Проезд в общественном транспорте Даугавпилса подорожает до 1 евро

Цену на проезд в Даугавпилсском общественном транспорте подняли с 70 центов до 1 евро, сообщает портал "Чайка". Эту идею Daugavpils satiksme депутаты Даугавпилсской думы утвердили на заседании 20 февраля.
Цену в 70 центов за проезд ввели с 1 июня 2022 года. Промежуток между повышением цен – год и 9 месяцев.
Ранее Daugavpils satiksme хотели ввести новый тариф на проезд с 1 января этого года. Однако мэр города Андрей Элксниньш заявил, что о стоимости проезда нужно "дискутировать одновременно с обсуждением бюджета города на 2024 год".
20 января депутаты утвердили городской бюджет и проголосовали за повышение цены на проезд.
Еще в ноябре 2023 года Daugavpils satiksme объясняли необходимость роста цен на проезд повышением минимальной заработной платы до 700 евро с 1 января (в 2023 году она составляла 620 евро). В связи с этим, с 1 января себестоимость проезда одного человека повысилась до 1,56 евро. Ранее она была 1,26 евро.
"Учитывая экономическую ситуацию, Daugavpils satiksme вынуждены повысить транспортные тарифы, чтобы сохранить доступность общественного транспорта в городе, а также снизить сумму компенсаций от самоуправления, которая в 2023 году превысила 8 миллионов евро", - сообщается на сайте Daugavpils satiksme.
Что изменилось?
Помимо повышения стоимости одноразового билета, 0,20 евро 0,50 евро повысится цена билета на трамвай или автобус людям, получающим латвийскую пенсию по возрасту. При этом с 0,70 евро до 0,50 евро подешевеет перевозка багажа (от 60х40х20 см до 100х60х30 см) и так же - перевозка животных. С 40 до 45 евро подорожает проездной на общественный транспорт на все маршруты на все дни месяца, а с 30 до 35 евро - на все рабочие дни месяца.
Штраф за езду в общественном транспорте без билета составит 30,00 евро.
Кто будет ездить бесплатно или по льготной цене?
Бесплатным проезд останется для:
- учеников общеобразовательных учреждений Даугавпилса, учащихся очников и заочников;
- детей-сирот и детей, оставшиеся без родительской опеки;
- людей, получающих услугу длительного социального ухода и социальной реабилитации в Даугавпилсском территориальном центре социального обслуживания пенсионеров в одном из видов общественного транспорта;
- для двух человек из многодетных семей;
- неработающих ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в одном из видов общественного транспорта);
- неработающих участников Афганской войны или родители погибших военнослужащих (в одном из видов общественного транспорта);
- инвалидов III группы;
- политрепрессированных;
- участников баррикад 1991 года;
- учащихся на очном или заочном отделении общеобразовательных учебных учреждений Даугавпилса;
Кроме того, люди, получающие латвийскую пенсию по старости, могут купить проездной на все маршруты на все дни месяца со скидкой в 30 евро, то есть – всего за 15 евро.
Учащиеся профессиональных учебных учреждений на административной территории самоуправления смогут покупать такой же проездной со скидкой в 25 евро, то есть – за 20 евро.
Эти льготы могут использовать только люди, задекларированные в Даугавпилсе.
Месячный проездной на март можно купить с 21 февраля. Теперь месячные билеты на общественный транспорт можно приобретать каждый месяц с 20 по 6 число следующего месяца в трех местах:
- в 4-й кассе Даугавпилсского автобусного вокзала (ул. Виестура, 10). Касса работает с 7:00 до 19:00;
- в кассе Daugavpils satiksme (ул.18 Ноября, 183). Он работает по понедельник, среда, пятница с 10:00 до 19:00, по вторникам и четвергам с 7:00 до 15:00 и по субботам с 9:00 до 15:00;
- в общественном транспорте у кондукторов можно купить месячный билет для взрослых, но только за наличные.
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