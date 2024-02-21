В марте начнут выплачивать обновленные доплаты к пенсии

Доплаты к пенсиям по старости и инвалидности будут выплачиваться латвийским получателям пенсии, проживающим в Латвии, странах Европейской экономической зоны, Швейцарии, Соединенном Королевстве и на острове Гернси.

Министр благосостояния Улдис Аугулис (ZZS) доволен тем, что VSAA смогло мобильно провести расчеты и уже в марте начнет выплачивать доплаты к пенсиям по старости и инвалидности. По его словам, в марте пенсионеры получат общую сумму расчета за январь, февраль и март, а в апреле доплата будет выплачена в том размере, в каком она будет выплачиваться в дальнейшем ежемесячно.

Размер доплаты составляет 1,52 евро за каждый год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, за который в Латвии назначена пенсия по старости или инвалидности. Этот размер будет пересматриваться ежегодно одновременно с индексацией пенсий.

У получателей пенсий, у которых после назначения доплаты общая ежемесячная сумма пенсии и доплаты превысит необлагаемый минимум пенсионера - 500 евро, - VSAA удержит подоходный налог с населения в размере 20% от суммы, превышающей необлагаемый минимум.

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