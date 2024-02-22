Возобновление прав собственности на землю у аэропорта: Рижской думе снова не удалось проголосовать

Этот вопрос планировалось рассмотреть вчера на внеочередном заседании, однако и на нем не было кворума, поэтому был объявлен перерыв до сегодняшнего дня.

Рижская дума рассматривает этот вопрос после того, как генеральный прокурор обратился к самоуправлению в связи с незаконной приватизацией незастроенной земли в районе, необходимом для будущего развития аэропорта.

По мнению прокуратуры, в процессе приватизации самоуправление не проанализировало необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления или государственной или муниципальной коммерческой деятельности, тогда как все 22 земельных участка находятся на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта.

По требованию генерального прокурора самоуправление обязано восстановить свое право владения и собственности на 22 земельных участка и приостановить разработку локального плана для этой территории.

Принадлежащие столичному самоуправлению участки были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года за 5,7 млн евро компании Cella investment 3, связанной с застройщиком Sirin Development. Обе компании входят в литовскую холдинговую компанию ME Holding NT.

Общая площадь земельных участков составляет 389 394 квадратных метра.

В 2010 году Рижская дума поручила муниципальному предприятию Rīgas pilsētbūvnieks построить на земельных участках выставочный и конференц-центр регионального масштаба и вложила земельные участки в уставный капитал предприятия. Позже, в 2012 году, дума отказалась от проекта и решила приватизировать земельные участки.

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