Ринкевич: "Раз не катятся поезда, должны покатиться головы"

Он также подчеркнул, что Škoda Vagonka до сих пор действовала ответственно, как предоставляя дополнительных сотрудников для ремонта, так и обеспечивая присутствие инженеров при динамических осмотрах и регулярных рейсах.

"Им дано время до первой декады марта, чтобы обеспечить готовность 95% новых электропоездов к пассажирским перевозкам", - подчеркивает Григулис.

Ранее в компании также пояснили, что динамические испытания проходят в течение одного-трех дней в зависимости от специфики устраненного дефекта и его влияния на работу поезда. Каждый поезд проходит 200 или 600 километров, имитируя обычный рейс по расписанию, включая остановки, открытие и закрытие дверей на каждой станции.

Как сообщалось, в середине декабря 2023 года компания Pasažieru vilciens начала пассажирские перевозки новыми электропоездами Škoda Vagonka. До этого поезда долгое время тестировались и испытывались в латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, у новых поездов регулярно возникают различные неполадки, в связи с чем выявлены существенные проблемы с обеспечением рейсов.

Первые два вагона электропоездов Škoda Vagonka были доставлены в Ригу в июне 2022 года. Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Поезда имеют одноуровневую посадку с надземных пассажирских платформ.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

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