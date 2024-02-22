Ринкевич: "Раз не катятся поезда, должны покатиться головы"

Почти 60% новых электропоездов имеют проблемы, и в настоящее время только восемь из 17 составов могут перевозить пассажиров, сообщает Latvijas Radio.
Реагируя на сообщение Латвийского радио, президент Эдгар Ринкевич написал в микроблоге "X": "Это тот момент, когда мы должны сказать: если поезда не катятся, то должны покатиться головы".
В пассажирских перевозках в настоящее время используются десять новых электропоездов, поставленных чешской компанией Škoda Vagonka. Восемь из них перевозят пассажиров, а два находятся в резерве согласно плану снижения рисков компании, сообщили представители AS Pasažieru vilciens (PV).
Для пяти составов проводятся динамические испытания, еще для двух - дополнительные проверки для предотвращения дефектов.
Šis nu ir tas brīdis, kad jāsaka: ja neripo vilcieni, tad jāripo galvām— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 22, 2024
Nedienas ar elektrovilcieniem turpinās – pasažierus var pārvadāt tikai 40% sastāvu: https://t.co/32o5KSdoeT
Председатель правления PV Роджер Янис Григулис утверждает, что поэтапный возврат в движение новых электропоездов осуществляется с целью снижения изменений точности движения поездов.
"При обнаружении дефектов в поездах Škoda Vagonka мы реализовали план снижения рисков, предусматривающий, чтобы новые поезда как можно меньше курсировали на однопутных железнодорожных линиях, где остановки поездов могут существенно повлиять на все движение. На случай необходимости перевозки пассажиров наготове находится резерв поездов", - отмечает Григулис.
Он также подчеркнул, что Škoda Vagonka до сих пор действовала ответственно, как предоставляя дополнительных сотрудников для ремонта, так и обеспечивая присутствие инженеров при динамических осмотрах и регулярных рейсах.
"Им дано время до первой декады марта, чтобы обеспечить готовность 95% новых электропоездов к пассажирским перевозкам", - подчеркивает Григулис.
Ранее в компании также пояснили, что динамические испытания проходят в течение одного-трех дней в зависимости от специфики устраненного дефекта и его влияния на работу поезда. Каждый поезд проходит 200 или 600 километров, имитируя обычный рейс по расписанию, включая остановки, открытие и закрытие дверей на каждой станции.
Как сообщалось, в середине декабря 2023 года компания Pasažieru vilciens начала пассажирские перевозки новыми электропоездами Škoda Vagonka. До этого поезда долгое время тестировались и испытывались в латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, у новых поездов регулярно возникают различные неполадки, в связи с чем выявлены существенные проблемы с обеспечением рейсов.
Первые два вагона электропоездов Škoda Vagonka были доставлены в Ригу в июне 2022 года. Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Поезда имеют одноуровневую посадку с надземных пассажирских платформ.
Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.
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