Инфографика ⟩ В Риге самое дорогое топливо в Балтии

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Риге, затем в Таллинне и Вильнюсе. Дизельное топливо также было самым дорогим в Риге, затем в Таллинне, а самым дешевым в конце рабочей недели было в Вильнюсе.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста в пятницу выросла на 3% до 1,714 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,8% до 1,724 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю в пятницу 95-й бензин стоил 1,534 евро за литр, а дизельное топливо - 1,654 евро за литр, что соответствует уровню прошлой недели перед государственным праздником в Литве.

В Таллинне на заправках Circle K в пятницу цена 95-го бензина выросла на 0,6 % до 1,689 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 3 % до 1,619 евро за литр.

Цены на автогаз в балтийских столицах за неделю не изменились. В Риге литр автогаза стоил 0,745 евро, в Вильнюсе - 0,672 евро, а в Таллинне - 0,67 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!