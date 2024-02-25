Как жители Латвии планируют потратить деньги из переплаченных налогов?

При этом 16% опрошенных прогнозируют, что у них, скорее всего, переплаты налогов не будет.

В свою очередь 13% респондентов указали, что возвращенными средствами пополнят сберегательный счет, или подушку безопасности, 9% респондентов планируют направить возвращенные деньги на накопления на какую-то большую цель, такая же часть опрошенных направит эти средства на оплату путешествия.

По данным опроса, жители Латвии, по сравнению с жителями соседних стран, чаще прогнозируют, что у них возникнет переплата налогов, так как всего 16% считают, что переплаты не будет, при этом в Литве так считают 23% жителей, а в Эстонии - 30%.

Кроме того, жители соседних стран чаще указывают, что им, скорее, придется доплачивать налоги государству. В Латвии такой ответ дали 4% опрошенных, в Эстонии - 7%, а в Литве - 12%.

В то же время 1% жителей Латвии вообще ничего не знает о возможности вернуть переплату налогов, а в Литве таких - 3%.

Банк напоминает, что для того, чтобы вернуть переплаченные налоги, с 1 марта нужно подать декларацию о доходах за прошлый год.

Опрос банка Citadele в сотрудничестве с Norstat был проведен в январе этого года, в интернете были опрошены более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

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