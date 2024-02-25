Барташевич и коллеги по партии объяснят свои действия в связи с принятием бюджета Резекне

Пресс-конференция состоится в понедельник, 26 февраля, в 15.00 в большом зале Резекненской думы по адресу Атбривошанас аллея, 93.

Как заявили депутаты, наряду с другими волнующими город вопросами, они озвучат причины, по которым депутаты фракции, присутствовавшие на заседании думы 21 февраля, воздержались и не включили в повестку дня вопрос о принятии городского бюджета на 2024 год.

Уже сообщалось, что на заседании Резекненского городской городской думы в среду, последний день для принятия городского бюджета в соответствии с законодательством, не хватило голосов для внесения проекта бюджета в повестку дня.

На заседании присутствовали десять из 13 депутатов, из которых шесть проголосовали "за", а четверо воздержались, поэтому бюджет не рассматривался.

За рассмотрение проект проголосовали Алексей Стец ("Вместе для Латвии"), а также оппозиционные депутаты Инара Гроце, Язеп Корсакс, Юрис Гунтис Вяксе, Янис Зелтиньш и Волдемар Платацис. Депутаты правящей коалиции от партии "Вместе для Латвии" Алексей Грехов, Игорь Сергеев, Владимир Богданов и Ольга Строде воздержались от голосования, а депутаты от той же партии Кристине Кокаревича, Александр Барташевич и Александр Иришин не приняли участия в заседании.

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