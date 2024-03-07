"Законопроект о флагах" - идея политиков, за которую латвийцы заплатят из своего кармана?

По оценкам Яниса Эндзиньша, сейчас на полках магазинов находится российских товаров на сумму около 28 миллионов евро. По его словам, это "не очень большой объем, но все же существенный".

По мнению LTRK, существует риск, что законопроект не уменьшит, а, наоборот, увеличит объемы торговли продукцией российского происхождения хотя бы потому, что теперь флаг Латвии станет обязательным для тех российских товаров, производственный процесс которых частично пришелся на Латвию. На данный момент это считается введением потребителя в заблуждение.

Кроме того, эксперт считает, что найдутся покупатели, которые "с восторгом положат товары из России и Беларуси в свою корзину".

После того как представители бизнеса дали свои комментарии, стало известно, что депутаты изменили первоначальную редакцию законопроекта и теперь можно будет выбирать, каким образом указывать информацию о стране-производителе - символом флага или в письменной форме. Вероятно, это сильно сократит издержки магазинов.

А что думают жители об этой идее?

В социальных сетях мнения жителей Латвии по этому законопроекту разделились - кто-то шутит, что "так хоть географию подтянем", другие считают, что важнее знать, например, срок годности. "Кому это интересно? Всегда интересна цена, срок годности, состав", - написала Яна. Ее поддержал Александр, который отметил, что лучше бы "они состав продуктов заставили нормальным шрифтом печатать".

Традиционно прозвучало много критики в адрес политиков. Например, Сергей считает, что "депутаты живут в параллельной реальности".

Многие опасаются, что платить за исполнение нового законопроекта придется потребителям.

"Кому надо и так прочитает на упаковке, а кому не надо - эти флажки по барабану. А платить за дополнительные затраты будем мы, потребители", - считает Ингрида. А Юлия попросила власти объяснить, "сколько теперь будет потрачено наших же денег" на исполнение этой идеи.

Однако прозвучали и слова поддержки. Так, Нина уверена, что "это будет очень удобно - сразу видно, где произведен товар".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!