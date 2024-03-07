"Законопроект о флагах" - идея политиков, за которую латвийцы заплатят из своего кармана?

Депутаты Сейма выступили с новой инициативой, согласно которой торговцы на ценниках к продуктам питания должны указывать страну происхождения символом флага или в письменной форме. RUS TVNET собрал, что об этом думает бизнес и как это может коснуться покупателей.
Что случилось?
29 февраля Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о надзоре за оборотом продовольствия, которые обяжут магазины указывать информацию о стране-производителе на ценнике - символом флага или в письменной форме.
Поправки разрешают указывать страну-производителя обоими способами, пояснили в юридическом бюро Сейма.
Исключение делается для стран-агрессоров (России и Беларуси) - информацию о произведенных там продуктах нужно указывать только в письменном виде.
Это сделано для того, чтобы не популяризировать страны-агрессоры и не размещать их символику в латвийских магазинах.
Если информация о стране-производителе пищевого продукта не указана, предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа для физического лица в размере до 250 евро, для юридического - до 1000 евро.
Первоначально в поправках предполагалось обязать предприятия, которые торгуют продовольственными товарами, размещать на ценниках флаг страны происхождения продукта. Но ко второму чтению, вероятно, прислушавшись к мнению бизнеса и отраслевых организаций, в законопроект были внесены существенные поправки.
Новый законопроект продвигают депутаты от всех правящих партий: Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), Харийс Рокпелнис, Аугуст Бригманис, Дидзис Земмерс (Союз зеленых и крестьян) и Андрис Шуваев ("Прогрессивные").
Зачем нужен этот законопроект?
Депутаты считают, что новые правила позволят жителям делать осознанный выбор и не покупать товары из стран-агрессоров (России и Беларуси), которые могут легально попадать на полки латвийских магазинов, не будучи подвержены санкциям.
Также покупатели будут видеть, какой товар произведен в Латвии, чтобы выбрать его.
Валдис Масловскис, депутат от Союза зеленых и крестьян, рассказал Rus.LSM, как сейчас упаковка может ввести в заблуждение.
"Мы все хотим, чтобы потребитель, войдя в магазин, не был одурачен, когда видит Rēzeknes piensaimnieks. Iebiezinātais piens. Нет такого [завода] уже много лет! И дальше маленькими буквами указывается происхождение или страна-производитель", - сказал депутат.
Он также уверен, что покупатель будет готов переплатить до 20% от стоимости, если будет знать, что товар произведен в Латвии.
"Как говорят специалисты, человек выбирает самое дешевое. Я согласен, что это зависит от кошелька. Но если нам будет четко видна страна-производитель продукта, и этот продукт будет стоить в пределах от евро до 1,50, и латвийский флажок будет около ценника в 1,20 евро, я уверен, что значительная часть жителей выберет товар за 1,20 евро. Но если это не видно, человек, конечно, автоматически пойдет и купит за евро", - приводит слова политика Rus.LSM.
Что говорит бизнес?
Так как законопроект еще не принят, то и посчитать его экономическое влияние на торговцев нельзя, но компании уже прогнозируют, что это принесет дополнительные затраты, за что заплатят либо потребители, либо фирмы из своих средств.
Представитель Lidl Latvija Дана Хасана сказала, что в случае принятия поправок команды магазинов будут заняты печатью, вырезанием, приклеиванием флагов к ценам, бесконечно повторяя этот цикл. А это не только не принесет пользы,
но и может привести к удорожанию продукта за счет дополнительных трудозатрат.
По словам представителя сети, в магазинах Lidl используют только электронные ценники. "Цветной флажок означает возврат к бумажным ценникам, распечатанным на цветном принтере или нарисованным от руки карандашами или фломастерами, поскольку в цифровых ценниках можно использовать только три цвета - белый, красный и черный", - рассказала Дана Хасана.
Кроме того, в Lidl заявили, что они внедрили хорошо заметную этикетку "Сделано в Латвии", которой отмечено около 60 товаров, не считая фруктов и овощей.
В Maxima Latvija заявили, что планируемые изменения в законе потребуют больших инвестиций в IT-решения, поэтому компания посчитает, сможет ли она покрыть эти дополнительные расходы за свой счет.
В компании добавили, что изменения, которые предлагают депутаты, будут технически трудоемким и сложным процессом для любого торговца.
Также представитель компании Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле указала, что на ценниках в их магазинах уже указана страна происхождения, а "для продуктов, произведенных в Латвии, мы специально пометили ценники государственным флагом", чтобы повысить узнаваемость местных производителей.
В сети магазинов Fix Price рассказали, что в их магазинах в основном представлены товары латвийских компаний, а также много товаров из других стран ЕС и Украины. Представитель сети указала, что при необходимости сотрудники смогут добавить на ценник информацию о стране происхождения товара и выполнить норму закона.
Наблюдения журналиста RUS TVNET показали, что в магазинах Rimi товары, произведенные в Латвии, тоже отмечены государственным флагом. А в Mini Rimi, в котором установлены электронные ценники, на то, что товар произведен в Латвии, указывают в письменном виде, а не в виде флажка. В одном из магазинов Mini Rimi также можно было увидеть украинский флаг для продукции, произведенной в Украине.
В Латвийской ассоциации торговцев продовольствием (LPTA), в которую входят Narvesen, Rimi, Top и Aibe, рассказали, что ассоциация поддерживает идею информировать о стране происхождения товара, но предложили делать это на ценнике в письменном виде.
По мнению ассоциации, жители не смогут узнать все флаги разных стран. Кроме того, выполнить это требование будет очень трудно и дорого для крупных торговцев, а для мелких магазинчиков - почти невозможно.
В Латвийской торгово-промышленной палате (LTRK) также уверены, что поправки увеличат расходы предпринимателей, а это, вероятно, увеличит цены на товары для потребителей.
Янис Эндзиньш, председатель правления LTRK, заявил RUS TVNET: "Когда я впервые услышал о так называемом "законопроекте о флагах", я подумал, что это шутка, потому что в сегодняшних условиях казалось невообразимым, что Сейм может обязать торговцев размещать российские флаги в своих магазинах".
Позиция LTRK заключается в том, что если депутаты действительно хотят сократить или прекратить сбыт российских продуктов питания в Латвии, то нужно запретить их ввоз в Латвию, а не возлагать на предприятия торгового сектора административное и финансовое бремя, исчисляемое миллионами.
По оценкам Яниса Эндзиньша, сейчас на полках магазинов находится российских товаров на сумму около 28 миллионов евро. По его словам, это "не очень большой объем, но все же существенный".
По мнению LTRK, существует риск, что законопроект не уменьшит, а, наоборот, увеличит объемы торговли продукцией российского происхождения хотя бы потому, что теперь флаг Латвии станет обязательным для тех российских товаров, производственный процесс которых частично пришелся на Латвию. На данный момент это считается введением потребителя в заблуждение.
Кроме того, эксперт считает, что найдутся покупатели, которые "с восторгом положат товары из России и Беларуси в свою корзину".
После того как представители бизнеса дали свои комментарии, стало известно, что депутаты изменили первоначальную редакцию законопроекта и теперь можно будет выбирать, каким образом указывать информацию о стране-производителе - символом флага или в письменной форме. Вероятно, это сильно сократит издержки магазинов.
А что думают жители об этой идее?
В социальных сетях мнения жителей Латвии по этому законопроекту разделились - кто-то шутит, что "так хоть географию подтянем", другие считают, что важнее знать, например, срок годности. "Кому это интересно? Всегда интересна цена, срок годности, состав", - написала Яна. Ее поддержал Александр, который отметил, что лучше бы "они состав продуктов заставили нормальным шрифтом печатать".
Традиционно прозвучало много критики в адрес политиков. Например, Сергей считает, что "депутаты живут в параллельной реальности".
Многие опасаются, что платить за исполнение нового законопроекта придется потребителям.
"Кому надо и так прочитает на упаковке, а кому не надо - эти флажки по барабану. А платить за дополнительные затраты будем мы, потребители", - считает Ингрида. А Юлия попросила власти объяснить, "сколько теперь будет потрачено наших же денег" на исполнение этой идеи.
Однако прозвучали и слова поддержки. Так, Нина уверена, что "это будет очень удобно - сразу видно, где произведен товар".
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