В прошлом году в пожарах погибли 68 человек: это самый низкий показатель за последнее время

В прошлом году в результате пожаров погибли 68 человек, что является самым низким показателем за последние годы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Число пострадавших в пожарах составило 257 человек, как и годом ранее, но выросло количество спасенных людей.
В 2023 году пожарные отреагировали на 20 233 вызова, в том числе 6401 - на пожары, 401 - на лесные пожары, 9735 - на спасательные работы, а 3696 обращений в VUGD были ложными.
В прошлом году было зарегистрировано на 223 пожара меньше, чем в 2022 году. Уменьшилось количество пожаров в жилых домах, промышленных зданиях, транспортных средствах и транспортной отрасли, на сельскохозяйственных объектах, но выросло количество пожаров в нежилых зданиях - банях, хозяйственных постройках и общественных зданиях. В большинстве случаев (1969 пожаров) это были возгорания сухой травы, кустарников и мусорных контейнеров.
В жилых домах было потушено 1739 пожаров, что на 45 меньше, чем в 2022 году.
В прошлом году почти вдвое уменьшилось количество возгораний сухой травы, в то время как число лесных пожаров увеличилось. В основном это было связано с влажным началом весны и очень сухими маем и июнем.
В 2023 году в пожарах погибли 68 человек, что на шесть меньше, чем годом ранее. Двое из погибших были несовершеннолетними.
В Риге в результате пожаров погибли 15 человек, в Даугавпилсе - пять, в Аугшдаугавском крае - четыре. По три человека погибли в пожарах в Айзкраукльском, Южно-Курземском, Лудзенском, Огрском, Резекненском и Валмиерском краях.
Пострадали в пожарах 257 человек, как и годом ранее. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Риге - 2014. В Даугавпилсе и Лиепае пострадали по девять человек, в Огре и Огрском крае - восемь, в Добельском и Гулбенском краях, в Екабпилсе и Екабпилсском крае, в Валмиере и Валмерском крае - по семь человек.
"С одной стороны, мы можем оценить прошедший год положительно, так как количество погибших в пожарах снижается уже второй год. Однако в то же время, если анализировать информацию, которую мы получаем на месте происшествий, и то, что мы видим, становится ясно, что значительную часть этих трагических пожаров можно было предотвратить, если бы люди были более осторожны с огнем, позаботились об установке в своих домах детекторов дыма, привели в порядок отопительное оборудование и не использовали неисправные электроприборы", - отметил руководитель VUGD Мартиньш Балтманис.
Также одним из факторов трагических пожаров остается употребление алкоголя, отметили в VUGD.
В прошлом году спасатели вытащили из водоемов 116 погибших, что является вторым самым большим показателем после 2020 года, когда в водоемах погибли 122 человека.
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