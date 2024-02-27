В прошлом году в пожарах погибли 68 человек: это самый низкий показатель за последнее время

В Риге в результате пожаров погибли 15 человек, в Даугавпилсе - пять, в Аугшдаугавском крае - четыре. По три человека погибли в пожарах в Айзкраукльском, Южно-Курземском, Лудзенском, Огрском, Резекненском и Валмиерском краях.

Пострадали в пожарах 257 человек, как и годом ранее. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Риге - 2014. В Даугавпилсе и Лиепае пострадали по девять человек, в Огре и Огрском крае - восемь, в Добельском и Гулбенском краях, в Екабпилсе и Екабпилсском крае, в Валмиере и Валмерском крае - по семь человек.

"С одной стороны, мы можем оценить прошедший год положительно, так как количество погибших в пожарах снижается уже второй год. Однако в то же время, если анализировать информацию, которую мы получаем на месте происшествий, и то, что мы видим, становится ясно, что значительную часть этих трагических пожаров можно было предотвратить, если бы люди были более осторожны с огнем, позаботились об установке в своих домах детекторов дыма, привели в порядок отопительное оборудование и не использовали неисправные электроприборы", - отметил руководитель VUGD Мартиньш Балтманис.

Также одним из факторов трагических пожаров остается употребление алкоголя, отметили в VUGD.

В прошлом году спасатели вытащили из водоемов 116 погибших, что является вторым самым большим показателем после 2020 года, когда в водоемах погибли 122 человека.

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