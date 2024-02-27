Скандал с BaltCap: подсчитано, сколько миллионов украл бывший глава фонда

"Оглядываясь назад, мы признаем, что механизмы контроля, введенные BaltCap, недостаточно защитили от всех возможных рисков, особенно на уровне портфельных компаний и их дочерних компаний. Мы не предусмотрели всех дополнительных рисков", - сообщают в совместном обращении ведущие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симон Густайнис, Мартин Кедарс и Петер Сакс.

Ведущие партнеры заявляют, что понимают и глубоко сожалеют о негативном влиянии соответствующих нарушений на доверие инвесторов фонда, а также о более широком влиянии, которое нарушения могут оказать на других членов балтийского частного сектора. Партнеры заверяют, что уделяют полное внимание и решают ситуацию, а BaltCap стремится вернуть утраченное доверие инвесторов.

После обнаружения нарушений на уровне портфельных компаний немедленно были введены дополнительные меры контроля, чтобы подобный инцидент не повторился. В будущем основное внимание будет уделено дальнейшему укреплению управления рисками и финансового контроля BaltCap.

Ведущие партнеры BaltCap ожидают изменений в оперативном управлении и организации. Хотя основная часть внутреннего расследования уже завершена, оно все еще продолжается и займет некоторое время из-за сложности дела. Новая политика и процедуры управления рисками станут результатом тщательного анализа рисков.

Помимо усиления управления рисками и контроля, портфельные компании BaltCap Infrastructure Fund предприняли все необходимые действия для возврата похищенных сумм и подали иски против лиц, получивших незаконно присвоенные средства.