Скандал с BaltCap: подсчитано, сколько миллионов украл бывший глава фонда

Общая сумма похищенных средств портфельных компаний инфраструктурного фонда BaltCap, управляющего фондом частного капитала стран Балтии, составляет 40,4 миллиона евро, сообщили представители BaltCap.
После 3,5-месячного расследования, поддержанного внешними экспертами, завершился основной этап внутреннего расследования, начатого в отношении нарушений бывшего руководителя инфраструктурного фонда BaltCap Шарунаса Степукониса. Расследование показало, что общая сумма, украденная у компаний портфеля фонда, составляет 40,4 млн евро, поэтому BaltCap планирует изменения в организационной структуре и управлении.
Внутреннее расследование сосредоточилось на портфельных компаниях BaltCap Infrastructure Fund I. По версии следствия, общая сумма, похищенная Степуконисом, составляет 40,4 миллиона евро. Большая часть мероприятий, связанных с оттоком средств, была осуществлена в период с 2021 по 2023 год. Мошеннические операции имели место в портфельных компаниях, включая их дочерние предприятия в Литве и Польше. В самом фонде никакой противоправной деятельности обнаружено не было.
В ходе расследования установлено, что Степуконис осуществил хищение в одиночку и что другие члены команды BaltCap к нему не причастны. Результаты расследования показывают, что Степуконис растратил средства, используя поддельные и фиктивные документы, а также, возможно, используя иную преступную деятельность и нарушения фидуциарных обязанностей. Украденные суммы были переведены на различные игровые сайты (Olympic Casino Group) и платформу для торговли ценными бумагами (Interactive Brokers).
"Оглядываясь назад, мы признаем, что механизмы контроля, введенные BaltCap, недостаточно защитили от всех возможных рисков, особенно на уровне портфельных компаний и их дочерних компаний. Мы не предусмотрели всех дополнительных рисков", - сообщают в совместном обращении ведущие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симон Густайнис, Мартин Кедарс и Петер Сакс.
Ведущие партнеры заявляют, что понимают и глубоко сожалеют о негативном влиянии соответствующих нарушений на доверие инвесторов фонда, а также о более широком влиянии, которое нарушения могут оказать на других членов балтийского частного сектора. Партнеры заверяют, что уделяют полное внимание и решают ситуацию, а BaltCap стремится вернуть утраченное доверие инвесторов.
После обнаружения нарушений на уровне портфельных компаний немедленно были введены дополнительные меры контроля, чтобы подобный инцидент не повторился. В будущем основное внимание будет уделено дальнейшему укреплению управления рисками и финансового контроля BaltCap.
Ведущие партнеры BaltCap ожидают изменений в оперативном управлении и организации. Хотя основная часть внутреннего расследования уже завершена, оно все еще продолжается и займет некоторое время из-за сложности дела. Новая политика и процедуры управления рисками станут результатом тщательного анализа рисков.
Помимо усиления управления рисками и контроля, портфельные компании BaltCap Infrastructure Fund предприняли все необходимые действия для возврата похищенных сумм и подали иски против лиц, получивших незаконно присвоенные средства.
"Несмотря на убытки, нанесенные портфельным компаниям Инфраструктурного фонда BaltCap, они продолжают свою хозяйственную деятельность, и фонд работает с прибылью – стоимость портфеля фонда по-прежнему существенно превышает вложенную сумму", - прокомментировали ведущие партнеры BaltCap.
С начала работы инвесторы вложили в фонды BaltCap 663 миллиона евро, а общая стоимость этих инвестиций, включая уже произведенные затраты инвесторов, увеличилась до 951 миллиона евро. Среднегодовая доходность реализованных инвестиций составляет 18%.
Как сообщалось, что Степуконис потратил украденные средства на азартные игры и рискованные инвестиции. Суд постановил задержать Степукониса в качестве меры пресечения.
Расследование в Литве контролирует Европейская прокуратура.
С 1995 года инвестиционный фонд частного капитала стран Балтии BaltCap проинвестировал более 100 компаний различных отраслей и привлек общий капитал более 700 миллионов евро. BaltCap представлена во всех трех странах Балтии с местными офисами и инвестиционными командами в Риге, Таллинне, Вильнюсе, а также в Варшаве, Хельсинки, Лондоне и Стокгольме.
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