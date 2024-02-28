У самоуправлений трудности с бюджетами на 2024 год. Министр назвала причины

Видно, что самоуправления испытывают трудности с бюджетами на 2024 год, сказала министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Она отметила, что трудности с разработкой бюджетов возникли по ряду объективных причин, таких как повышение минимальной зарплаты, проект деинституционализации, выплаты процентов по кредитам и др.
Однако, в отличие от Резекне, другие самоуправления справились с этой задачей, сказала Берзиня.
Что касается Резекне, то, как напомнила Берзиня, правительство может рассмотреть законопроект о роспуске Резекненской думы в ближайшие две недели.
"Если все пройдет без задержек, то Сейму на это потребуется две-три недели. План может быть готов к концу марта или началу апреля", - сказала министр.
Ранее Берзиня в интервью Латвийскому телевидению сообщила, что для разрешения ситуации рассматриваются два варианта - возможность доверить управление Резекне до следующих выборов администрации специалистов или все же провести досрочные выборы.
Также министр призвала Генпрокуратуру рассмотреть действия депутатов Резекненской думы, которые в установленный срок не приняли бюджет самоуправления.
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