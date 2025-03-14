Если в предыдущие годы к этому времени полки супермаркетов были заполнены местными помидорами, то в этом году их либо очень мало, либо нет вовсе. Спрос значительно превышает предложение, сообщили программе4. studija фермеры и торговцы, пообещав, что больше помидоров появится в апреле. Об этом сообщает портал lsm.lv.
Руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите подтвердила, что помидоры - один из самых востребованных овощей, и сеть также ждет начала нового сезона.
"Несколько поставщиков сообщили нам, что более крупный урожай латвийских томатов ожидается с середины апреля", - сказала она.
Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле рассказала, что в крупных магазинах сейчас можно найти желтые томаты Getliņi, но из-за ограниченного объема в некоторых торговых точках они уже закончились. В ближайшее время появятся томаты Mežvidi, которые также выращиваются в Латвии.
"Больший объем ожидается ближе к весне. Некоторые магазины временно остались без томатов, так как теплицы просто не успевают производить", - пояснила Дупате-Угуле.
Почему местных помидоров сейчас так мало?
Представитель компании Getliņi Eko Ричард Озолиньш объяснил, что в последние годы площадь теплиц была разделена между выращиванием огурцов и томатов, поэтому в магазинах сейчас больше огурцов.
"Мы сменили сорт томатов на более урожайный, что позволит увеличить объем производства", - добавил он.
Компания Getliņi Eko признает, что основное количество томатов направляется напрямую в торговые сети, однако спрос превышает предложение: "Спрос во всех магазинах Латвии настолько велик, что мы не можем гарантировать, что томаты Getliņi будут доступны в каждом магазине, поэтому сейчас томатов может быть меньше, чем в другие зимы".
Один из главных факторов нехватки латвийских томатов - недостаток освещения в зимний период, объяснил совладелец SIA Latgales dārzeņu loģistika Эдгар Романовскис.
"Чтобы зимой вырастить томаты и другие овощи, необходимо дополнительное искусственное освещение. Это требует большого расхода электроэнергии, поэтому запуск освещения в теплицах задержался. Но хорошая новость - через одну-две недели начнется новый урожай", - рассказал он.
Почему импортные помидоры дешевле?
Несмотря на высокий спрос на латвийские томаты, фермеры признают, что импортные томаты выигрывают по цене.
"В последние месяцы сложилась нездоровая ситуация - много дискуссий о торговых наценках и нашей способности конкурировать", - сказал Романовскис.
Томаты, выращенные в Испании, Марокко или Тунисе, уже получают естественный солнечный свет, что снижает затраты на электроэнергию. Кроме того, их удобно транспортировать, и в итоге их розничная цена в магазине значительно ниже.
Руководитель Getliņi Eko Ричард Озолиньш также подтвердил, что затраты на электричество в Латвии делают местные томаты дороже.
Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле добавила: "Мы ждем более теплой погоды и нового сезона - тогда и цена на местные томаты станет более доступной."
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