Руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите подтвердила, что помидоры - один из самых востребованных овощей, и сеть также ждет начала нового сезона.

"Несколько поставщиков сообщили нам, что более крупный урожай латвийских томатов ожидается с середины апреля", - сказала она.

Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле рассказала, что в крупных магазинах сейчас можно найти желтые томаты Getliņi, но из-за ограниченного объема в некоторых торговых точках они уже закончились. В ближайшее время появятся томаты Mežvidi, которые также выращиваются в Латвии.

"Больший объем ожидается ближе к весне. Некоторые магазины временно остались без томатов, так как теплицы просто не успевают производить", - пояснила Дупате-Угуле.

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Почему местных помидоров сейчас так мало?

Представитель компании Getliņi Eko Ричард Озолиньш объяснил, что в последние годы площадь теплиц была разделена между выращиванием огурцов и томатов, поэтому в магазинах сейчас больше огурцов.

"Мы сменили сорт томатов на более урожайный, что позволит увеличить объем производства", - добавил он.