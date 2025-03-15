Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) планирует добавить в список регулируемых услуг хранение электроэнергии для последующего использования в системах передачи и распределения. Соответствующие поправки подготовило Министерство климата и энергетики (KEM).
Расширят список регулируемых коммунальных услуг
Ранее в Законе о рынке электроэнергии были внесены поправки, четко определяющие деятельность операторов накопителей электроэнергии, их права и обязанности.
Теперь в законе прописано, что оператор накопителей, деятельность которого регулируется законом "О регулирующих органах общественных услуг", имеет право начать производство электроэнергии или эксплуатацию накопителей, если он зарегистрирован в реестре производителей электроэнергии и операторов накопителей.
Однако в постановлении Кабинета министров о регулируемых коммунальных услугах пока не указано, что хранение электроэнергии также подлежит регулированию.
Поправки к закону разграничивают производство и накопление электроэнергии, а также вводят новые требования.
Регулированию будет подлежать только хранение электроэнергии в накопителях, подключенных к системе передачи и распределения, если их мощность превышает один мегаватт.
Накопители, предназначенные для собственного потребления, не передающие энергию в общую сеть, не будут регулироваться.
С февраля 2025 года в странах Балтии начал работать единый рынок балансирующих мощностей, необходимый для синхронизации энергосетей Латвии, Литвы и Эстонии с континентальной Европой.
Это требует введения новых механизмов стабилизации системы и поддержания частоты сети, а резервные мощности накопителей играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы электросетей Балтии.
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