Расширят список регулируемых коммунальных услуг

Ранее в Законе о рынке электроэнергии были внесены поправки, четко определяющие деятельность операторов накопителей электроэнергии, их права и обязанности.

Теперь в законе прописано, что оператор накопителей, деятельность которого регулируется законом "О регулирующих органах общественных услуг", имеет право начать производство электроэнергии или эксплуатацию накопителей, если он зарегистрирован в реестре производителей электроэнергии и операторов накопителей.

Однако в постановлении Кабинета министров о регулируемых коммунальных услугах пока не указано, что хранение электроэнергии также подлежит регулированию.

Поправки к закону разграничивают производство и накопление электроэнергии, а также вводят новые требования.

Регулированию будет подлежать только хранение электроэнергии в накопителях, подключенных к системе передачи и распределения, если их мощность превышает один мегаватт.

Накопители, предназначенные для собственного потребления, не передающие энергию в общую сеть, не будут регулироваться.

С февраля 2025 года в странах Балтии начал работать единый рынок балансирующих мощностей, необходимый для синхронизации энергосетей Латвии, Литвы и Эстонии с континентальной Европой.

Это требует введения новых механизмов стабилизации системы и поддержания частоты сети, а резервные мощности накопителей играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы электросетей Балтии.

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