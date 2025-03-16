Latvijas pasts продаст 19 объектов недвижимости

На собрании было решено, что данные объекты больше не нужны для основной деятельности Latvijas pasts, поэтому они будут выставлены на продажу.

Какие здания и участки будут проданы?

В Риге: недвижимость на улице Сатиксмес, на улице Августа Домбровска, на улице Резнас, а также земельный участок и здание на улице Сеску, которые будут проданы как единый объект.

В других городах: доля недвижимости в Айзкраукле (улица Берзу), объекты в Броцены (улица Лиелцицерес) и Скривери (площадь Стацияс).

Объекты на улицах Ригас в нескольких городах: Балдоне, Иецава, Екабпилс, Кегумс, Вецумниеки, Гулбене.

Другие объекты: здание на улице Слимницу в Бауске, "Почтовый дом" в Яунпилсе, участок на улице Семинара в Валке, здание на бульваре Райня в Прейли, земельный участок и строения на улице Станцияс в Малтe, "Раунский почтамт" в Раунe.

В 2024 году оборот компании сократился на 13,4% и составил 93,8 млн евро. При этом Latvijas pasts зафиксировал убытки в размере 195 356 евро, тогда как годом ранее компания была прибыльной.

Государственная почтовая служба Латвии предоставляет внутренние и международные доставки, услуги e-commerce, отправку посылок, прессы и писем, персонализированные логистические решения. В компании работает около 1900 сотрудников, а ее 100% акций принадлежат государству.

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