Как жители потратят полученный возврат налогов?

Каждый четвертый, или 26% населения, планирует отложить полученные деньги на различные краткосрочные или долгосрочные цели. 19 % респондентов планируют потратить их на путешествия, развлечения и отдых.

14 % респондентов заявили, что у них вряд ли будет переплата по налогам.

Молодые люди в возрасте 18-29 лет значительно чаще (20 %) говорят, что будут использовать полученные деньги на более крупные цели, например, на автомобиль или первоначальный взнос на покупку жилья. Число молодых людей, откладывающих деньги на более крупные покупки, в два раза превышает общий показатель среди всех респондентов.

В Эстонии четверть респондентов в Эстонии (26 %) уверены в том, что не переплатили налоги, что значительно выше, чем в Латвии (14 %). 19 % эстонцев в возрасте 18-29 лет планируют положить возвращенные им налоги на сберегательный счет, в то время как среди всех опрошенных эстонцев этот показатель составляет лишь 10 %.

Литовцы настроены более пессимистично в отношении возврата налогов: 19 % респондентов заявили, что им, скорее всего, придется доплачивать налоги.

Опрос был проведен Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в феврале 2025 года, в нем приняли участие более 3 000 жителей Балтии в возрасте 18-74 лет.

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