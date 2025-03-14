Рынок серийного жилья в Риге продолжает стагнировать, что создает благоприятные условия для покупателей. Об этом рассказал руководитель Латвийской ассоциации по сделкам с недвижимостью (LANĪDA) Айгар Шмитс. Об этом сообщает LSM+ со ссылкой на утреннюю программу Латвийского радио 4 "Домская площадь".
"Идеальный момент для покупки": эксперт о рынке жилья в Латвии
По словам Айгара Шмитса в январе 2024 года средняя стоимость серийного жилья составляла 848 евро за квадратный метр, а в январе 2025 года - 851 евро.
"В принципе, это идеальный момент для тех, кто задумался над покупкой недвижимости. Это значит, что на среднюю зарплату рижанин может позволить себе полтора квадратных метра жилья", - отмечает эксперт.
В новостройках цена также остается стабильной - в пределах 2 500 евро за квадратный метр.
Жители Риги не спешат покупать жилье. Сначала они ждали снижения EURIBOR, но теперь опасаются геополитической нестабильности, отметил эксперт.
"Если тебе сейчас есть, где жить, и хочется стабильности - то покупка жилья откладывается еще на годы", - делает вывод Шмитс.
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