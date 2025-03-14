"Идеальный момент для покупки": эксперт о рынке жилья в Латвии

По словам Айгара Шмитса в январе 2024 года средняя стоимость серийного жилья составляла 848 евро за квадратный метр, а в январе 2025 года - 851 евро.

"В принципе, это идеальный момент для тех, кто задумался над покупкой недвижимости. Это значит, что на среднюю зарплату рижанин может позволить себе полтора квадратных метра жилья", - отмечает эксперт.

В новостройках цена также остается стабильной - в пределах 2 500 евро за квадратный метр.

Жители Риги не спешат покупать жилье. Сначала они ждали снижения EURIBOR, но теперь опасаются геополитической нестабильности, отметил эксперт.

"Если тебе сейчас есть, где жить, и хочется стабильности - то покупка жилья откладывается еще на годы", - делает вывод Шмитс.

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