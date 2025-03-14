Количество вакансий все меньше. В каких отраслях самое большое сокращение?

В частном секторе было 12 200 вакансий, что на 1 300 или 9,5% меньше, чем в 2023 году, а в государственном секторе - 10 800 вакансий (примерно столько же, сколько в 2023 году).

Из всех доступных в Латвии рабочих мест, то есть занятых и вакантных вместе взятых, 2,5% были вакантными - 3,6% в государственном секторе и 2% в частном секторе.

Количество занятых рабочих мест в Латвии в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось в среднем на 5 100 или 0,6% до 881 400. В частном секторе количество рабочих мест уменьшилось на 6 000 или 1% до 593 500, в то время как количество рабочих мест в государственном секторе увеличилось на 900 или 0,3% до 287 800.

За год количество вакансий сократилось почти во всех основных профессиональных группах, причем наибольшее снижение произошло в группе квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (-46,5%), квалифицированных рабочих и ремесленников (-10,5%) и в группе работников сферы обслуживания и продаж (-8,2%).