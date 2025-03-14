В прошлом году в Латвии было в среднем 23 000 свободных рабочих мест, что на 1 300 или 5,3% меньше, чем в 2023 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Количество вакансий все меньше. В каких отраслях самое большое сокращение?
В частном секторе было 12 200 вакансий, что на 1 300 или 9,5% меньше, чем в 2023 году, а в государственном секторе - 10 800 вакансий (примерно столько же, сколько в 2023 году).
Из всех доступных в Латвии рабочих мест, то есть занятых и вакантных вместе взятых, 2,5% были вакантными - 3,6% в государственном секторе и 2% в частном секторе.
Количество занятых рабочих мест в Латвии в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось в среднем на 5 100 или 0,6% до 881 400. В частном секторе количество рабочих мест уменьшилось на 6 000 или 1% до 593 500, в то время как количество рабочих мест в государственном секторе увеличилось на 900 или 0,3% до 287 800.
За год количество вакансий сократилось почти во всех основных профессиональных группах, причем наибольшее снижение произошло в группе квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (-46,5%), квалифицированных рабочих и ремесленников (-10,5%) и в группе работников сферы обслуживания и продаж (-8,2%).
В 2024 году среди всех рабочих мест наиболее высокий уровень вакансий был в основной группе специалистов - 4,4%, в основной группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 3,4%, где спрос на работников вырос, и в основной группе простых профессий - 2,8%.
Больше всего вакансий в 2024 году было в сфере государственного управления - 7,9 %, в административной и обслуживающей деятельности и в добывающей промышленности - 3,1 %, в сфере транспорта и хранения - 3 %, в сфере информационных и коммуникационных услуг - 2,8 %.
По регионам наибольшая доля вакансий в 2024 году была в Риге - 3,2% или 19 400, а наименьшая - в Курземе - 1% или 900. В Земгале вакантными были 1,4 % или 900 рабочих мест, в Латгале - 1,3 % или 800, а в Видземе - 1,2 % или 1 000.
Из трех стран Балтии наибольшая доля вакансий в 2024 году была в Латвии - 2,5 %, за ней следуют Литва - 2 % и Эстония - 1,6 %.
В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество вакансий увеличилось в Литве на 3,8 %, а в Латвии и Эстонии сократилось на 5,3 % и 12,1 % соответственно.
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