Директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере подчеркнула, что в Латвии число аптек на душу населения на 44% превышает средний показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценке Каупере, разработанная министерством модель не ухудшает, а улучшает ситуацию аптек, в том числе индивидуальных, которых в Латвии насчитывается 168.

Как пояснила Каупере, при определении наценки крупных торговцев Минздрав руководствовался и рекомендациями Всемирного банка.

Если же крупные оптовые торговцы попытаются манипулировать ценами на рецептурные медикаменты, государству, возможно, придется создать свое предприятие оптовой торговли медикаментами. Абу Мери заявил, что этот вопрос обсуждается и на политическом уровне.

Минздрав ожидает, что в результате таких изменений улучшится систематичность употребления пациентами медикаментов, что улучшит контроль за заболеваниями и снизит обострения хронических заболеваний и число госпитализаций хронических пациентов.

Разработанные Минздравом предложения также предусматривают укрепление роли фармацевтов в здравоохранении, так как аптеки станут финансово независимыми от крупных торговых предприятий. В предложении министерства особая финансовая поддержка предусмотрена и для аптек в регионах, которые являются единственными в окрестностях аптеками и выполняют в том числе социальную функцию.

По мнению министерства, новая модель подразумевает простые и равные принципы ценообразования на лекарства и включает солидарную ответственность государства, коммерсантов и пациентов в содействии доступности лекарств.

Абу Мери добавил, что новая модель наценки на лекарства пока не предполагает регулирования цен на безрецептурные медикаменты и пищевые добавки. Сначала планируется понять, как будут работать новые цены в отношении рецептурных препаратов, возможно, что-то потребуется улучшить через полгода-год. По прогнозам, жители смогут ощутить эффект этих изменений уже осенью.

Сегодня предложения по новой модели ценообразования на лекарства были представлены общественным организациям, представляющим фармацевтическую сферу. Крупные ритейлерам и аптекам дана неделя на то, чтобы представить свои предложения в данной связи.

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