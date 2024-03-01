Осенью стоимость наиболее дорогих рецептурных лекарств может снизиться на 15-20%, выяснило агентство LETA в Министерстве здравоохранения.
Продолжая работу по повышению доступности лекарств для жителей Латвии, министерство разработало предложения по новой модели ценообразования на лекарства. Новая модель подготовлена на основании анализа регулирования фармацевтической сферы Литвы, Эстонии и Финляндии. Она предусматривает отказ от существующей системы, при которой допустимая процентная наценка крупных оптовых торговцев и аптек зависит от установленной производителем лекарства цены, а вместо этого будет введена одна фиксированная наценка на все компенсируемые лекарства и рецептурные лекарства за упаковку вне зависимости от цены, а также плата за услуги фармацевта, пояснили в Минздраве.
Планируется, что плату за услуги фармацевта будут покрывать пациент и государство, при этом плата пациента может составить до 75 центов. В настоящее время взимается 71 цент в качестве солидарного платежа за рецепт на компенсируемые медикаменты.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул, что один препарат, независимо от диагноза и того, является ли он компенсируемым или рецептурным, должен стоить одинаково, если пациент покупает его в аптеке. Однако министр признал, что наиболее существенные изменения коснутся рецептурных медикаментов, которые стоят пять и более евро, поскольку именно из-за них жители Латвии едут в Литву и Эстонию.
"Сейчас никто в Эстонию или Литву не едет из-за рецептурного медикамента в один евро. Едем за лекарством стоимостью 10 и более евро. Если покупаешь рецептурные медикаменты стоимостью 80 или 100 евро ежемесячно, то снижение цены на 15-20% очень значимо", - отметил министр, добавив, что рецептурные лекарства стоимостью от одного до примерно трех евро дешевле не станут.
Минздрав поясняет, что предложенные изменения направлены на то, чтобы за короткий срок достичь сокращения личных расходов жителей на рецептурные лекарства примерно на 15-20%. Этого планируется добиться за счет пересмотра размера допустимых наценок на лекарства, а также увеличения установленной государством компенсации на компенсируемые медикаменты. Кроме того, ведется работа по включению новых медикаментов и диагнозов в перечень компенсируемых препаратов с целью повышения доступности медикаментов для тех жителей, которым ранее препараты для эффективного лечения или обеспечения качества жизни не компенсировались.
Минздрав предлагает установить для крупных торговцев и аптек фиксированную наценку за каждую упаковку медикаментов, а также установить для аптек плату за консультацию фармацевта в случае выдачи рецептурных медикаментов, которая будет частично оплачиваться государством. Предполагается, что для малых аптек плата за консультацию фармацевта будет самой крупной, что поддержит их деятельность. По мнению министерства, такой порядок не только сократит личные расходы населения на лекарства, но и фармацевты смогут рекомендовать медикаменты, опираясь только на профессиональные знания, а не выдавая наиболее коммерчески выгодные для аптеки медикаменты.
Директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере подчеркнула, что в Латвии число аптек на душу населения на 44% превышает средний показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценке Каупере, разработанная министерством модель не ухудшает, а улучшает ситуацию аптек, в том числе индивидуальных, которых в Латвии насчитывается 168.
Как пояснила Каупере, при определении наценки крупных торговцев Минздрав руководствовался и рекомендациями Всемирного банка.
Если же крупные оптовые торговцы попытаются манипулировать ценами на рецептурные медикаменты, государству, возможно, придется создать свое предприятие оптовой торговли медикаментами. Абу Мери заявил, что этот вопрос обсуждается и на политическом уровне.
Минздрав ожидает, что в результате таких изменений улучшится систематичность употребления пациентами медикаментов, что улучшит контроль за заболеваниями и снизит обострения хронических заболеваний и число госпитализаций хронических пациентов.
Разработанные Минздравом предложения также предусматривают укрепление роли фармацевтов в здравоохранении, так как аптеки станут финансово независимыми от крупных торговых предприятий. В предложении министерства особая финансовая поддержка предусмотрена и для аптек в регионах, которые являются единственными в окрестностях аптеками и выполняют в том числе социальную функцию.
По мнению министерства, новая модель подразумевает простые и равные принципы ценообразования на лекарства и включает солидарную ответственность государства, коммерсантов и пациентов в содействии доступности лекарств.
Абу Мери добавил, что новая модель наценки на лекарства пока не предполагает регулирования цен на безрецептурные медикаменты и пищевые добавки. Сначала планируется понять, как будут работать новые цены в отношении рецептурных препаратов, возможно, что-то потребуется улучшить через полгода-год. По прогнозам, жители смогут ощутить эффект этих изменений уже осенью.
Сегодня предложения по новой модели ценообразования на лекарства были представлены общественным организациям, представляющим фармацевтическую сферу. Крупные ритейлерам и аптекам дана неделя на то, чтобы представить свои предложения в данной связи.
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