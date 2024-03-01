Елгавская дума взяла в аренду несколько дорогих машин; жителей смущают расходы

Для председателя Андриса Равиньша предназначен новый Volvo S90, который в месяц будет обходиться в 2000 евро, в свою очередь остальным коллегам придется ездить на автомобиле более низкого класса - Volvo S60. Каждый из них будет обходиться в 1250 евро в месяц, всего в месяц за аренду пяти автомобилей придется платить 7000 евро.