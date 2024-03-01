Елгавская дума взяла в аренду несколько дорогих машин; жителей смущают расходы

Жители Елгавы недоумевают по поводу закупки автомобилей для председателя городской думы и других должностных лиц, сообщает передача Bez tabu.
За аренду пяти автомобилей в течение трех следующих лет придется заплатить 252 000 евро.
Для председателя Андриса Равиньша предназначен новый Volvo S90, который в месяц будет обходиться в 2000 евро, в свою очередь остальным коллегам придется ездить на автомобиле более низкого класса - Volvo S60. Каждый из них будет обходиться в 1250 евро в месяц, всего в месяц за аренду пяти автомобилей придется платить 7000 евро.
"Я думаю, можно было бы использовать и более дешевые машины, заплатив вместо этого зарплату учителям. Я учитель, хочу заработать себе зарплату. У нас зарплата меньше, чем ежемесячные расходы на машину председателя", - рассказала передаче Вия.
В свою очередь исполнительный директор города проблем в аренде дорогих машин не видит. Должность председателя думы имеет определенный престиж, поэтому необходима и престижная машина.
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