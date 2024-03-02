Полиция обратила внимание на унижения украинского ученика в школе Елгавы

Мама школьника рассказала, что унижения в школе начались в прошлом учебном году, а осенью они усилились. У мальчика упала успеваемость, он потерял мотивацию и желание посещать школу.

"Я забрала ребенка из школы. Как можно его заставить, если он не хотел там оставаться? Каждое утро приходилось уговаривать его идти в школу. Я говорила ему: "Просыпайся! Пора идти в школу". Он отвечал: "Не хочу". В итоге шел в школу злой, без желания. Хотя раньше - мчался в школу", - рассказала мама мальчика.

По словам матери школьника, сверстники с улыбкой расспрашивали о ракетах и разрушениях.

"Есть три мальчика, которые прямо оскорбляли детей из Украины, говорили, что они свиньи, говорили "Слава России!". Они пели российский гимн", - рассказала она.

Интересы пострадавших защищает адвокат Нормунд Речс. Он заявил: "Я считаю, что дети - это зеркало семьи: то, что происходит в семье, переносится и в школу".

Директор Елгавской Парлиелупской школы, в которой произошел инцидент, Илзе Арбидане сказала: "Мы все обеспокоены. Мы обновили внутренние правила школы. А также сотрудничаем с Госполицией и следователем".

Глава управления образования Елгавы Гунта Ауза признала, что проблема существует.

"Я не отрицаю, что школьники поступили неправильно и причиняли моральную боль своим сверстникам. В любом случае подростки, которые нарушили правила внутреннего распорядка школы, нам, конечно, известны", - заявила она.

В полиции отметили, что произошедший инцидент очень серьезный, к делу даже подключилась Служба государственной безопасности. Расследование еще продолжается, добавили в полиции.

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