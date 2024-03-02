В пятницу в пожарах пострадали два человека

Вчера в 19:34 поступил вызов на улицу Дзирнаву в Виляны, где в жилом доме начался пожар. На месте происшествия было установлено, что горит комната одноэтажного жилого дома площадью 40 кв. м и пламя перекинулось на чердак, который горел на площади 60 кв. м.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался человек, который пострадал при пожаре. Около полуночи работы на месте происшествия были завершены.

Около 20:00 в VUGD поступил вызов на улицу Яня в Апе, где произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. В квартире на втором этаже горели предметы быта и диван на площади 2 кв. м. В горящей квартире пожарные обнаружили человека, который был передан сотрудникам скорой помощи. В 21:24 работы на месте происшествия были завершены.

В субботу в 5:30 утра пожарные выехали на проспект Виестура в Риге, где потребовалась их помощь, чтобы освободить человека из автомобиля, врезавшегося в дерево во дворе жилого дома. Пострадавший был передан медикам скорой помощи.

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