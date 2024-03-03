На услуги вытрезвителей самоуправления тратят сотни тысяч евро

Правительство поручит Министерству финансов выделить эту сумму из бюджетной программы на непредвиденные случаи Министерству охраны среды и регионального развития для перечисления самоуправлениям.

Средства предусмотрены для покрытия расходов самоуправлений в 2023 году на оказание круглосуточных услуг вытрезвления лицам, находящимся в беспомощном состоянии вследствие алкогольного опьянения.

За каждого помещенного в вытрезвитель человека выделяется до 15 евро.

Больше всего средств будет перечислено самоуправлению Риги - 124 087 евро, где в прошлом году вытрезвление потребовалось более чем в 8000 случаев.

Даугавпилсу будет перечислено 51 555 евро, Елгаве - 38 145 евро, Лиепае - 25 815 евро, Валмиере - 17 655 евро.

В основном суммы, потраченные самоуправлениями на услуги вытрезвления, составили в прошлом году в среднем от 2 до 8 тыс. евро, а меньше всего на вытрезвление своих жителей потратили Валка - 180 евро, Южно-Курземский край - 405 евро и Смилтене - 420 евро.

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