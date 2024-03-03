На услуги вытрезвителей самоуправления тратят сотни тысяч евро

В прошлом году на вытрезвление пьяных жителей самоуправления израсходовали 359 287 евро, свидетельствует проект постановления правительства, поданный на согласование на портале правовых актов.
Правительство поручит Министерству финансов выделить эту сумму из бюджетной программы на непредвиденные случаи Министерству охраны среды и регионального развития для перечисления самоуправлениям.
Средства предусмотрены для покрытия расходов самоуправлений в 2023 году на оказание круглосуточных услуг вытрезвления лицам, находящимся в беспомощном состоянии вследствие алкогольного опьянения.
За каждого помещенного в вытрезвитель человека выделяется до 15 евро.
Больше всего средств будет перечислено самоуправлению Риги - 124 087 евро, где в прошлом году вытрезвление потребовалось более чем в 8000 случаев.
Даугавпилсу будет перечислено 51 555 евро, Елгаве - 38 145 евро, Лиепае - 25 815 евро, Валмиере - 17 655 евро.
В основном суммы, потраченные самоуправлениями на услуги вытрезвления, составили в прошлом году в среднем от 2 до 8 тыс. евро, а меньше всего на вытрезвление своих жителей потратили Валка - 180 евро, Южно-Курземский край - 405 евро и Смилтене - 420 евро.
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