После принятия бюджета Минфин может выдать Резекне обещанный займ

Депутаты решили приостановить в этом году прием новых заявок на получение софинансирования мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройству земельных участков этих домов, а также подключению жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации. Таким образом планируется сэкономить неполные 700 000 евро.

Кроме того, Резекненская городская дума планирует отменить в этом году отпускные пособия для всех должностных лиц и работников, сэкономив таким образом в бюджете 700 000 евро.

Меры экономии предусматривают отмену финансирования самоуправлением оплаты труда социальных педагогов, факультативных занятий по русскому языку и литературе, факультативных занятий по изучению Латгальское края в общеобразовательных учреждениях, а также покрытия расходов на доставку школьников основанных самоуправлением образовательных учреждений на занятия по конькобежному спорту в Олимпийский центр Резекне и арендную плату за спортивный инвентарь. Таким образом предполагается сэкономить 200 000 евро.

По информации думы, в пересчете запланированных доходов в соответствии с утвержденными в январе расходами доходы управления образования могут быть в среднем на 22% больше, чем предполагалось изначально. В связи с этим решено уменьшить размер дотации на управление. Возможная экономия в бюджете самоуправления планируется в размере 300 000 евро.