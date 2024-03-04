После принятия бюджета Минфин может выдать Резекне обещанный займ

Министерство финансов рассмотрит возможность выдачи самоуправлению Резекненского края ранее утвержденного займа в размере 5 млн евро, если Резекненская дума примет сбалансированный бюджет, сообщили агентству LЕТА представители министерства.
В министерстве пояснили, что в постановлении правительства от 13 февраля о предоставлении займа содержатся три условия: принятие бездефицитного бюджета, перевод расчетных счетов в Государственную казну, а также решение Резекненской думы о том, что должностные лица самоуправления не будут принимать на себя обязательства без покрытия.
Если эти условия будут выполнены, комиссия Минфина по стабилизации финансов самоуправлений оценит решения Резекненской думы и примет решение о возможности предоставления займа.
Резекненская дума не выполнила требование закона, так как не приняла до 21 февраля сбалансированный бюджет, поэтому сейчас самоуправление не может получить кредит из госбюджета для стабилизации финансовой ситуации, добавили в министерстве.
Как сообщалось, в понедельник проект бюджета города Резекне планируется рассмотреть в финансово-бюджетном комитете, а позже его еще предстоит утвердить думе.
На внеочередном заседании Резекненской думы 29 февраля депутаты решили поддержать ряд мероприятий по оптимизации добровольных функций самоуправления и бюджетных расходов, чтобы сэкономить в общей сложности 3,5 млн евро, что позволит сбалансировать бюджет самоуправления, уравновесив его доходную и расходную части.
Депутаты решили приостановить в этом году прием новых заявок на получение софинансирования мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройству земельных участков этих домов, а также подключению жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации. Таким образом планируется сэкономить неполные 700 000 евро.
Кроме того, Резекненская городская дума планирует отменить в этом году отпускные пособия для всех должностных лиц и работников, сэкономив таким образом в бюджете 700 000 евро.
Меры экономии предусматривают отмену финансирования самоуправлением оплаты труда социальных педагогов, факультативных занятий по русскому языку и литературе, факультативных занятий по изучению Латгальское края в общеобразовательных учреждениях, а также покрытия расходов на доставку школьников основанных самоуправлением образовательных учреждений на занятия по конькобежному спорту в Олимпийский центр Резекне и арендную плату за спортивный инвентарь. Таким образом предполагается сэкономить 200 000 евро.
По информации думы, в пересчете запланированных доходов в соответствии с утвержденными в январе расходами доходы управления образования могут быть в среднем на 22% больше, чем предполагалось изначально. В связи с этим решено уменьшить размер дотации на управление. Возможная экономия в бюджете самоуправления планируется в размере 300 000 евро.
Кроме того, решено отменить в 2024 году софинансирование из муниципального бюджета на организацию летних детских и юношеских лагерей и трудоустройство молодежи, сэкономив таким образом около 43 000 евро. Будет отменено софинансирование спортивных организаций на поддержку спортивных мероприятий, что позволит сэкономить 47 500 евро. Временно решено прекратить софинансирование других спортивных мероприятий в общем размере 5000 евро.
Расходы на мероприятия, включенные в план мероприятий Резекненского центра культуры и туризма, сокращаются на 130 000 евро.
Кроме того, решено отменить инициативы Резекненского городского самоуправления в социальной сфере и несколько пособий добровольной инициативы: пособие по уходу за новорожденным, пособие на питание для ребенка с инвалидностью, пособие опекуну, пособие на питание для школьников, пособие на питание для малоимущих домохозяйств и другие. Эти меры позволят сэкономить в бюджете около 94 000 евро.
Также планируется снизить дотации муниципальных хозяйственных обществ, не допустив их увеличения по сравнению с 2022 и 2023 годами. Таким образом планируется сэкономить 500 000 евро: 200 000 евро не получит концертный зал Gors, а 300 000 евро - SIA Rēzeknes satiksme.
В проекте бюджета на 2024 год решено на 600 000 евро увеличить раздел доходов от дивидендов в муниципальных капитальных обществах, завершивших 2023 год с прибылью.
Путем структурных изменений в администрации самоуправления планируется сэкономить 14 000 евро.
Как сообщалось, осенью 2023 года в городе Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к неспособности самоуправления покрыть финансовые обязательства. В этих условиях министр охраны среды и регионального развития отстранила от должности тогдашнего председателя Резекненской думы Александра Барташевича. Он оспорил свое отстранение в суде, а его однопартийцы из "Вместе для Латвии" пытались добиться роспуска Резекненской думы и внеочередных выборов.
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