Закрылся интернет-магазин Pienaveikals.lv

Она отметила, что в настоящее время потребители охотнее совершают покупки очно. Поэтому, оценив изменения в спросе, было решено закрыть интернет-магазин Pienaveikals.lv.

Юшкевича отмечает, что интернет-магазин Pienaveikals.lv был открыт в начале пандемии Covid-19 как альтернативное решение, позволяющее потребителям покупать необходимые продукты, не выходя из дома.

Консолидированный оборот Food Union в 2022 году вырос на 14,5% и составил 127,8 млн евро, при этом группа завершила год с убытками в размере 4,3 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

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