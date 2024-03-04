Пн, 4.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Планируется еще раз отложить введение "двух корзин" медицинских услуг

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Хосам Абу Мери
Хосам Абу Мери Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Продолжая подход 13-го Сейма, а затем и 14-го Сейма, парламент снова рассмотрит отсрочку введения "двух корзин" медицинских услуг.

Предложение об отсрочке подано министром здравоохранения Хосамом Абу Мери и Министерством здравоохранения по просьбе парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам.

Принцип, связывающий доступность медицинских услуг с уплатой соцвзносов, получил поддержку в 12-м Сейме и с тех пор несколько раз откладывался.

Теперь его введение планируется отложить еще на полтора года - до конца 2025 года, пока не будет создана новая система финансирования здравоохранения.

Поправки, предложенные Абу Мери, также включают поручение Кабинету министров к 1 марта 2025 года подать законопроект о финансировании медицинских услуг, оплачиваемых государством.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх