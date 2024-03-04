Планируется еще раз отложить введение "двух корзин" медицинских услуг

Продолжая подход 13-го Сейма, а затем и 14-го Сейма, парламент снова рассмотрит отсрочку введения "двух корзин" медицинских услуг.
Предложение об отсрочке подано министром здравоохранения Хосамом Абу Мери и Министерством здравоохранения по просьбе парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам.
Принцип, связывающий доступность медицинских услуг с уплатой соцвзносов, получил поддержку в 12-м Сейме и с тех пор несколько раз откладывался.
Теперь его введение планируется отложить еще на полтора года - до конца 2025 года, пока не будет создана новая система финансирования здравоохранения.
Поправки, предложенные Абу Мери, также включают поручение Кабинету министров к 1 марта 2025 года подать законопроект о финансировании медицинских услуг, оплачиваемых государством.
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