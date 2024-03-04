В Лиепае в канаве найдено тело неизвестного мужчины

В Лиепае в канаве на улице Гриню было найдено тело неизвестного мужчины, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
В понедельник Государственная полиция получила информацию о том, что в Лиепае на улице Гриню в канаве обнаружено тело мужчины без явных признаков насильственной смерти.
Государственная полиция начала уголовный процесс, чтобы установить личность мужчины и причину его смерти.
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