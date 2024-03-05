Swedbank меняет условия перечислений в другие банки

До сих пор с клиентов взималась ежемесячная плата за карту в размере 1,7 евро и дополнительно 0,36 евро за каждый перевод на счет другого банка. Отныне платеж в размере 1,7 евро будет включать в себя как комиссию за платежную карту, так и 10 платежей на банковские счета в другие банки. За каждый последующий платеж на другой банковский счет комиссия по-прежнему составит 0,36 евро.

Эта услуга будет доступна большинству клиентов Swedbank автоматически с 10 мая 2024 года.

Данные Swedbank показывают, что 73% клиентов совершают хотя бы один-два платежа в месяц на счета в других банках. При этом 20% совершают три-пять платежей, а 2% клиентов банка совершают более 10 таких платежей в месяц.

Ежемесячная плата также будет снижена для тех клиентов, которые ранее подключили пакет с бесплатными переводами на другие банковские счета - с 2,2 евро до 1,7 евро в месяц.

Swedbank - крупнейший банк Латвии по размеру активов.

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