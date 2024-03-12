Кому в Латвии выгодно заключать партнерство вместо брака?

Под занавес прошлого года латвийские парламентарии узаконили партнерские отношения, введя в обиход новую социальную практику. В ряде европейских стран партнерство популярно не только среди однополых пар, но и у гетеросексуальных семей.

Какие преимущества получают мужчина и женщина, зарегистрировав партнерство? Может ли партнер претендовать на имущество второй половины при расставании или наследовать его? Несет ли партнер обязательства по кредитам своего спутника жизни и можно ли обезопасить себя брачным контрактом? Об этом TVNET+ побеседовал с присяжным адвокатом Андреем Адамсоном.