12 самоуправлений снизят нагрузку педагогов в детских садах

Ряд самоуправлений снизил рабочую нагрузку педагогов после того, как прошлым летом Конституционный суд постановил: педагоги детских садов не должны необоснованно получать за час работы меньше, чем учителя в начальных или средних школах, как это было до сих пор.

Салдусский край стал первым муниципалитетом, где было решено снизить нагрузку педагогов в детских садах. Еще в нескольких краях возможности работать на полную ставку не было и раньше. Образование начинается в детском саду, где дети учатся читать и писать, поэтому решение Конституционного суда о том, что воспитатели детских садов должны зарабатывать больше, во всех детских садах Латвии, в том числе в Салдусе, было воспринято с радостью.

Но радость эта была недолгой. Многие самоуправления заявили, что такие зарплаты платить не могут. В этом году несколько самоуправлений пытались сэкономить разными способами, в итоге снижение нагрузки в детских садах ввели или вскоре планируют ввести 12 муниципалитетов.

То есть примерно каждый четвертый, в том числе Салдус. "Нагрузку нам снизили, но объем работы же не сокращается! Мы продолжаем работать в привычном режиме", - рассказала воспитатель Салдусского дошкольного учреждения Zīlīte Монта. За работу на полную ставку, или 40 рабочих часов в неделю, дошкольный педагог должен получать зарплату не менее 1526 евро "на бумаге", и это - самая низкая ставка.

"Конечно, хотелось бы. Хотелось бы, чтобы нас тоже оценили, потому что требования очень высоки. Мы должны подготовить детей к школе. Конечно, мы обижены на то, что нас считают дошкольными учителями, но в то же время не хотят воспринимать как учителей", - выразила мнение дошкольных педагогов Монта.

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