Новые электрички снова отправятся в Елгаву

Параллельно компания планирует постепенно увеличивать число рейсов, выполняемых новыми поездами, на железнодорожной линии Рига - Скулте.

PV поясняет, что согласно плану по снижению рисков до сих пор новые электропоезда использовались преимущественно на электрифицированных линиях, где имеется два пути и работы по улучшению железнодорожной инфраструктуры создают меньше рисков для движения поездов в соответствии с графиком.

В компании также сообщили, что на этой неделе для пассажирских перевозок доступны 14 новых электропоездов, а три поезда проходят динамические проверки. На следующей неделе на пассажирские перевозки планируется отправить 16 новых поездов, а еще через неделю - все 17 поставленных поездов.

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