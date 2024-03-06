Нарушена работа электронных систем Службы государственных доходов

В настоящее время пользователи не имеют доступа к Системе электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID) и связанным с ней системам - EMDAS, EMCS, DEMINIMIS, MOSS и MKD, сообщает VID.
Во время перерыва в работе системы предприниматели, которым необходимо срочно заполнить таможенную декларацию, могут сделать это в бумажном формате.
VID работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить бесперебойную работу систем информационных технологий.
Также по техническим причинам в данный момент невозможно позвонить на консультативный телефон VID 67120000, номер записи 67120005 и стационарные телефоны сотрудников по всей Латвии.
О восстановлении связи VID сообщит отдельно.
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