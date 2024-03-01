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Подача деклараций: портал EDS восстановил работу

rus.tvnet.lv
Обновлено 1 марта 2024, 10:32
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Здание Службы госдоходов.
Здание Службы госдоходов. Фото: Ieva Lūka / LETA

С сегодняшнего дня, 1 марта, жители могут подавать годовые декларации о доходах за 2023 год, но, как и каждый год до этого, из-за большой заинтересованности людей Система электронного декларирования (EDS) ночью и в начале дня работала с перебоями. Как заметил TVNET, проблемы с подключением к EDS возникли уже вскоре после полуночи.

При попытке открыть домашнюю страницу eds.vid.gov.lv ранним утром время загрузки тянется непривычно долго. Когда она все-таки открывается и нужно пройти аутентификацию, появляется сообщение, что система не смогла совершить действие.

Фото: Ekrānšāviņš

Известно, что за первые 20 минут было подано более 11 тысяч деклараций, и сотрудники VID готовы обслуживать клиентов, написала ночью в микроблоге Х глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.

Позднее стало известно, что к 01:00 ночи было подано 22 тысячи деклараций, а к 9 утра - уже 92 тысячи. При этом выяснилось, что портал справился с наплывом посетителей и работает без перебоев.

VID напоминает, что с подачей деклараций причин торопиться нет. Также в разделе "Годовая декларация о доходах" на сайте VID есть видеоурок, запись семинара и другие информативные материалы, которые помогут в подаче декларации.

Обязательно декларацию должны подавать все предприниматели и субъекты экономической деятельности, а также те жители, подоходный налог за которых в течение года не был уплачен в полном объеме.

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