Подача деклараций: портал EDS восстановил работу

При попытке открыть домашнюю страницу eds.vid.gov.lv ранним утром время загрузки тянется непривычно долго. Когда она все-таки открывается и нужно пройти аутентификацию, появляется сообщение, что система не смогла совершить действие.

Фото: Ekrānšāviņš

Известно, что за первые 20 минут было подано более 11 тысяч деклараций, и сотрудники VID готовы обслуживать клиентов, написала ночью в микроблоге Х глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.

Позднее стало известно, что к 01:00 ночи было подано 22 тысячи деклараций, а к 9 утра - уже 92 тысячи. При этом выяснилось, что портал справился с наплывом посетителей и работает без перебоев.

Līdz 1:00 iesniegtas vairāk kā 22 tūkst. GID pic.twitter.com/Pa0IZ68NLu — Baiba ŠR 🇱🇻🇺🇦 (@smiteroke) February 29, 2024

VID напоминает, что с подачей деклараций причин торопиться нет. Также в разделе "Годовая декларация о доходах" на сайте VID есть видеоурок, запись семинара и другие информативные материалы, которые помогут в подаче декларации.

Обязательно декларацию должны подавать все предприниматели и субъекты экономической деятельности, а также те жители, подоходный налог за которых в течение года не был уплачен в полном объеме.

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