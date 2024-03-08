Вступил в силу запрет на ввоз в Латвию ряда продуктов из России и Беларуси

С пятницы, 8 марта, вступает в силу запрет на ввоз в Латвию ряда сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси.
Разработанные Министерством земледелия правила о запрещенных к ввозу в Латвию сельскохозяйственных и кормовых продуктах предусматривают, что запрет будет распространяться на картофель, помидоры, лук разного рода, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневой сельдерей, редис и тому подобные овощи, огурцы и корнишоны, бобовые овощи и другие свежие овощи.
Кроме того, в Латвию нельзя будет импортировать произведенные в России и Беларуси орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, лимонник, абрикосы, вишню, персики, сливу, чернику. Запрет распространяется также на замороженные, консервированные и сушеные ореховые и фруктовые продукты.
Также из России и Беларуси в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго и гречку.
Запрещены к ввозу также мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, моллюски или другие водные беспозвоночные, отруби, остатки производства крахмала и тому подобные остатки, комбикорм из сахарного тростника и другие отходы производства сахара, остатки производства бродящих напитков, масляные комбикорма из соевых бобов, арахисовое масло, хлопковые семена, семена рапса, косовые орехи или пальмовые орехи.
Кроме того, ввозить в Латвию из России и Беларуси нельзя будет виноградный осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки, побочные продукты и изделия, используемые в кормах для животных.
Как сообщалось, по сравнению с первоначальным перечнем товаров, подпадающих под запрет на импорт, который Минземледелия обнародовало на портале правовых актов на прошлой неделе, теперь из него изъят раздел, который предусматривал запретить ввоз в Латвию семян и плодов масличных растений российского и белорусского происхождения, а также растений для промышленных нужд, соломы и грубого корма.
Например, изначально предполагалось запретить ввозить в Латвию растения или части растений российского и белорусского происхождения, используемых преимущественно в парфюмерии, фармацевтике или для приготовления инсектицидов и фунгицидов и в подобных целях, стручки рожкового дерева, морские водоросли и другие водоросли, сахарную свеклу и сахарный тростник, плодовые косточки и ядра.
Кроме того, в список больше не включены зерновая солома и лузга, кормовая брюква, кормовая свекла, кормовые корни, сено, люцерна, клевер, посевные эспарцеты, кормовая капуста и тому подобные кормовые продукты.
Как сообщалось, 22 февраля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о развитии сельского хозяйства и села, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.
В соответствии с разработанным в сотрудничестве нескольких министерств предложением закон запрещает ввоз или импорт в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, в том числе если в Латвию через эти страны ввозятся продукты из третьих стран.
Сельскохозяйственными и кормовыми продуктами в понимании настоящего закона являются продукты земледелия, животноводства и рыбного хозяйства, а также продукты переработки первой степени, непосредственно связанные с этими продуктами.
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