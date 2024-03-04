Расширен список российских и белорусских товаров, на которые может быть введен запрет на импорт

Например, первоначально предполагалось запретить ввоз в Латвию растений или частей растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или для приготовления инсектицидов, фунгицидов и подобных целей, морских и других водорослей, сахарной свеклы и сахарного тростника, фруктовых косточек и ядер, происходящих из России и Беларуси.

Также в список больше не входят солома и шелуха злаковых культур, кормовая репа, кормовая свекла, корнеплоды, сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста и аналогичные кормовые продукты.

Как уже сообщалось, в четверг, 22 февраля, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

Кабинет министров должен будет издать нормативные акты, определяющие, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты будут запрещены к ввозу в Латвию.

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