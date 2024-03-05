Правительство запретило импорт ряда продуктов из России и Беларуси

Во вторник, 5 марта, правительство утвердило список сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, на которую распространяется запрет на ввоз, сообщает агентство LETA.
Разработанные Министерством земледелия правила о запрещенных к ввозу в Латвию сельскохозяйственных и кормовых продуктах предусматривают, что запрет будет распространяться на картофель, томаты, различные виды лука, чеснок, брюкву, салат, морковь, репу и турнепс, свеклу, овес, сельдерей, редис и подобные корнеплоды, огурцы и корнишоны, бобовые и другие свежие овощи.
Также в Латвию нельзя будет ввозить орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, айву, абрикосы, вишню, персики, сливу и чернику из России и Беларуси.
Запрет также распространяется на замороженные, консервированные и сушеные продукты из орехов и фруктов, пшеницу и смеси пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, зерновое сорго и гречиху, муку и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, отруби, остатки крахмала и аналогичные остатки, жмых сахарного тростника и другие отходы сахарного производства, жмых соевых бобов, арахисовое масло, хлопковое семя, льняное семя, рапс, кокосы.
Также в Латвию из России и Беларуси нельзя будет ввозить виноградный жмых, растительное сырье и растительные отходы, остатки, побочные продукты и препараты, используемые в кормах для животных.
Как уже сообщало агентство LETA, по сравнению с первоначальным списком товаров, на которые распространяется запрет на импорт, из списка исключен раздел, который предусматривал запрет на импорт в Латвию масличных семян и фруктов, промышленных растений, соломы и кормов российского и белорусского происхождения.
Например, первоначально предполагалось запретить ввоз в Латвию растений или частей растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или для приготовления инсектицидов, фунгицидов и подобных целей, морских и других водорослей, сахарной свеклы и сахарного тростника, фруктовых косточек и ядер российского и белорусского происхождения.
Также в список больше не входят солома и шелуха злаковых культур, кормовая репа, кормовая свекла, корнеплоды, сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста и аналогичные кормовые продукты.
Как уже сообщалось, в четверг, 22 февраля, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.
Согласно предложению, разработанному в сотрудничестве нескольких министерств, закон запрещает ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, в том числе когда продукция из этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.
Сельскохозяйственная и кормовая продукция в рамках данного законопроекта - это продукция сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукты первой стадии переработки, непосредственно связанные с этими продуктами.
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