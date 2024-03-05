Правительство запретило импорт ряда продуктов из России и Беларуси

Как уже сообщало агентство LETA, по сравнению с первоначальным списком товаров, на которые распространяется запрет на импорт, из списка исключен раздел, который предусматривал запрет на импорт в Латвию масличных семян и фруктов, промышленных растений, соломы и кормов российского и белорусского происхождения.

Например, первоначально предполагалось запретить ввоз в Латвию растений или частей растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или для приготовления инсектицидов, фунгицидов и подобных целей, морских и других водорослей, сахарной свеклы и сахарного тростника, фруктовых косточек и ядер российского и белорусского происхождения.

Также в список больше не входят солома и шелуха злаковых культур, кормовая репа, кормовая свекла, корнеплоды, сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста и аналогичные кормовые продукты.

Как уже сообщалось, в четверг, 22 февраля, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

Согласно предложению, разработанному в сотрудничестве нескольких министерств, закон запрещает ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, в том числе когда продукция из этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Сельскохозяйственная и кормовая продукция в рамках данного законопроекта - это продукция сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукты первой стадии переработки, непосредственно связанные с этими продуктами.

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