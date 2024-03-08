Угроза терактов не пугает: Ecolines не будет отменять автобусные рейсы в Россию

Подгорный отметил, что автобусы въезжают в Россию на специально оборудованные и охраняемые территории.

"Автовокзалы в России не такие, как в Латвии - ни один пассажир не может попасть на автовокзал без билета", - отметил он.

Из информации на сайте компании видно, что Ecolines предлагает автобусные рейсы из Риги до московского автовокзала "Северные ворота". Подгорный сообщил, что этот автовокзал находится в Подмосковье, а не в центре Москвы.

Компания на данный момент не приняла решение об отмене рейсов в Россию. "Мы не видим никаких проблем с автобусами - если пассажиры хотят ехать в Россию, они могут ехать, если они не хотят ехать, они могут не ехать", - добавил Подгорный.

При этом он сообщил, что то же самое касается и Санкт-Петербурга, где автовокзалы и железнодорожные вокзалы также особо охраняются.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии не посещать Россию в ближайшие 48 часов из-за угрозы терактов и избегать мест массового скопления людей в Москве.

На сайте МИД говорится, что, учитывая напряженную ситуацию в сфере международной безопасности и непредсказуемые внутриполитические события в России, министерство в очередной раз призывает жителей Латвии не посещать Россию, а тех, кто находится в стране, покинуть ее как можно скорее.

Как сообщило интернет-издание "Медуза", посольство США в России предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать места крупного скопления людей в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендовано избегать толпы в течение следующих 48 часов", - говорится в пресс-релизе американского диппредставительства.

Позднее об опасности со ссылкой на посольство предупредили МИД Великобритании и консульское бюро Госдепа США.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!