Тысячи "мертвых" счетов, на которых остаются деньги: банки призывают упростить наследование

Ассоциация финансовой индустрии призывает законодателя решить вопрос со счетами в латвийских коммерческих банках, владельцы которых уже скончались, сообщает Латвийское радио.
Что делать с деньгами на банковском счете умершего родственника Латвийскому радио рассказал старший советник по правовым вопросам Ассоциации финансовой индустрии Эдгар Пастарс. "Как это бывает в жизни, обычно берут банковскую карту умершего и идут снимать деньги на похороны — обычно больше ста, 300-400 евро, что тоже не очень законно. Но финансовый сектор такое понимает, и мы об этом не сообщаем, если это происходит в разумных объемах.
Если наследство недостаточно значительное, никто из родственников не оформляет его у нотариуса, в результате чего на счетах остаются остатки - сто, двести, триста евро", - говорит эксперт.
Отраслевая ассоциация призывает усовершенствовать регулирование, чтобы не пришлось ждать 60 лет, пока эти деньги будут включены в доход банка.
"Эти деньги должны поступить в государственные доходы гораздо быстрее", - говорит Пастарс.
Между тем, как рассказал управляющий директор Совета присяжных нотариусов Латвии Гатис Литвинс, если на счету в банке несколько сотен евро, родственники чаще всего не начинают процесс наследования, и проблемы возникают, если вклады находятся в банках в зарубежных странах.
"Если внутри Евросоюза, то нотариус каким-то образом может активировать инструменты, предусмотренные законодательством ЕС. Но если счета в третьих странах, то ситуация близка к безвыходной. То же самое касается и всей этой современной цифровой собственности, как криптовалюта и так далее", - объясняет Литвинс Латвийскому радио.
В латвийских банках остаются около 70 тысяч счетов, владельцы которых умерли, но деньги остались, сообщает Латвийское радио.
"Самой большой мечтой банков было бы обеспечить упрощенное наследование, чтобы остатки на счетах могли быть сняты близкими родственниками даже без наследства. Ну, если бы были какие-то небольшие остатки - может быть, пара сотен евро, которые дети или любой супруг фактически имели бы право приехать и получить", - говорит Эдгар Пастарс.
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