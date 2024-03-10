Тысячи "мертвых" счетов, на которых остаются деньги: банки призывают упростить наследование

Что делать с деньгами на банковском счете умершего родственника Латвийскому радио рассказал старший советник по правовым вопросам Ассоциации финансовой индустрии Эдгар Пастарс. "Как это бывает в жизни, обычно берут банковскую карту умершего и идут снимать деньги на похороны — обычно больше ста, 300-400 евро, что тоже не очень законно. Но финансовый сектор такое понимает, и мы об этом не сообщаем, если это происходит в разумных объемах.

Если наследство недостаточно значительное, никто из родственников не оформляет его у нотариуса, в результате чего на счетах остаются остатки - сто, двести, триста евро", - говорит эксперт.

Отраслевая ассоциация призывает усовершенствовать регулирование, чтобы не пришлось ждать 60 лет, пока эти деньги будут включены в доход банка.

"Эти деньги должны поступить в государственные доходы гораздо быстрее", - говорит Пастарс.