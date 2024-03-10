Эксперты: в Латвии могут начать говорить о введении налога на оборону

Первоочередное решение – государственные заимствования, но если это не поможет, недостающий бюджет будут искать в налоговой системе. Кроме того, недостатком выбора кредита будут высокие процентные ставки, что также играет в пользу повышения ставки НДС. Логинс поясняет, что Литве уже удалось увеличить оборонный бюджет, направив на эти цели доходы от введенного налога солидарности коммерческих банков.

По мнению Логина, в силу нынешней геополитической ситуации налог на оборону является единственным, против которого в странах Балтии, включая Латвию, будет наименьшее общественное сопротивление. Страны Балтии не могут внести в бюджет дополнительные 200-500 миллионов евро при небольших налоговых сдвигах, поэтому рано или поздно они принимают непопулярные решения.

В случае с Латвией, если политики решат пойти по пути налоговой реформы, им будет легче осуществить изменения в налоговой системе, поскольку они смогут опираться на примеры Эстонии и Литвы, которые уже провели реформы, считает Логинс. По его словам, гораздо рациональнее было бы получить это финансирование за счет целевого и интенсивного экономического развития, учитывая, что в этой области мы за последние десять лет существенно отстали от Эстонии и Литвы, и поэтому у нас еще остается большой неиспользованный потенциал развития.

Grant Thornton Baltic специализируется на аудите, бухгалтерском учете, налоговом, юридическом и финансовом консультировании и оценке. В финансовом году, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, компания работала в Латвии с оборотом 2,3 миллиона и прибылью 519 253 евро.

Grant Thornton имеет более 720 офисов в 130 странах.

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