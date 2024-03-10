Эксперты: в Латвии могут начать говорить о введении налога на оборону

Маловероятно, что к начавшейся в Литве дискуссии о введении налога на оборону в скором времени не присоединится Латвия, следуя примеру двух соседних стран в укреплении обороны, сообщают представители международной финансово-консалтинговой компании SIA Grant Thornton Baltic.
В настоящее время налог, предназначенный для таких целей, существует в двух странах НАТО - на Кипре, где он включен в несколько налоговых ставок для резидентов, и в Эстонии, где в прошлом году ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для этой цели была увеличена на два процентных пункта.
Однако в случае с Латвией, учитывая большие размеры теневой экономики и неиспользованный потенциал экономики, другим вариантом может стать стимулирование налоговых поступлений, считают представители Grant Thornton Baltic. Например, упорядочив налоговую систему и исправив существующие недостатки, значительно сократив бюрократию и аппарат государственных и капитальных компаний, более целенаправленно и разумно инвестируя средства Европейского Союза (ЕС) в стимулирование и поддержание экономики, таким образом, в целом увеличивая налоговую доходную базу. Соответственно, будет больше и фискальный эффект.
Партнер Grant Thornton Baltic Райтис Логинс отмечает, что сейчас Латвия выделяет на оборону 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП), однако соседние страны продвинулись дальше и их оборонный бюджет уже составляет 2,75% ВВП в Литве и 3,2% ВВП в Эстонии.
Хотя формально страны Балтии выполняют требования альянса НАТО по 2% ВВП, в абсолютных цифрах выделяемого финансирования недостаточно для нужд их безопасности, считает Логинс. Поэтому каждая из стран ищет устойчивые источники дополнительного финансирования. По мнению Логинса, Латвия также не должна избегать этой дискуссии, учитывая, что к 2027 году она обязуется увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП. По приблизительным оценкам и исходя из текущего общего ВВП, это увеличение на 0,6% с 2,4% составит около 275 миллионов евро в год.
"Было бы важно, чтобы это увеличение происходило за счет экономического роста и сокращения теневой экономики, а не за счет повышения потребительских или других налоговых ставок", - указывает Логинс.
В прошлом году парламент Эстонии принял решение существенно увеличить оборонный бюджет до 3,2% ВВП, в новом году сделав важный шаг по повышению ставки НДС. Логинс добавляет, что в Эстонии уже в прошлом году оборонный бюджет составлял 2,73% ВВП.
В Литве с прошлого года ведутся целенаправленные дискуссии о необходимости увеличения оборонного бюджета, установления для него специального налога, но результату мешают предстоящие в этом году президентские и парламентские выборы, поясняет Логинс. В начале войны предложение об оборонном налоге было инициировано организацией, представляющей интересы бизнесменов, а теперь этот вопрос стоит на повестке дня политиков. Премьер-министр Литвы указала, что задача правительства - ежегодно увеличивать финансирование обороны, к 2030 году увеличив его на 0,7% ВВП.
Первоочередное решение – государственные заимствования, но если это не поможет, недостающий бюджет будут искать в налоговой системе. Кроме того, недостатком выбора кредита будут высокие процентные ставки, что также играет в пользу повышения ставки НДС. Логинс поясняет, что Литве уже удалось увеличить оборонный бюджет, направив на эти цели доходы от введенного налога солидарности коммерческих банков.
По мнению Логина, в силу нынешней геополитической ситуации налог на оборону является единственным, против которого в странах Балтии, включая Латвию, будет наименьшее общественное сопротивление. Страны Балтии не могут внести в бюджет дополнительные 200-500 миллионов евро при небольших налоговых сдвигах, поэтому рано или поздно они принимают непопулярные решения.
В случае с Латвией, если политики решат пойти по пути налоговой реформы, им будет легче осуществить изменения в налоговой системе, поскольку они смогут опираться на примеры Эстонии и Литвы, которые уже провели реформы, считает Логинс. По его словам, гораздо рациональнее было бы получить это финансирование за счет целевого и интенсивного экономического развития, учитывая, что в этой области мы за последние десять лет существенно отстали от Эстонии и Литвы, и поэтому у нас еще остается большой неиспользованный потенциал развития.
Grant Thornton Baltic специализируется на аудите, бухгалтерском учете, налоговом, юридическом и финансовом консультировании и оценке. В финансовом году, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, компания работала в Латвии с оборотом 2,3 миллиона и прибылью 519 253 евро.
Grant Thornton имеет более 720 офисов в 130 странах.
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