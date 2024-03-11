Глобальная реформа UIN: Латвия на выгоду может не надеяться

В этом году Европейский союз ввел глобальную реформу подоходного налога с предприятий, которая обсуждалась в течение многих лет и в основном затронула многонациональные группы. На данный момент она не сулит Латвии дополнительных доходов, наоборот - специальный режим корпоративного налога станет менее привлекательным, так как крупным компаниям, возможно, придется доплачивать в бюджеты других стран за то, что они зарабатывают в Латвии, выяснила передача De Facto Латвийского телевидения. Министерство финансов предложило введение отложить, однако это не отменяет обязанность предприятий следить за тем, не является ли уплаченный в Латвии налог слишком низким.
Надеются собирать налоги с глобальных компаний
Глобальная реформа корпоративного налогообложения направлена на то, чтобы предотвратить ситуацию, когда крупные транснациональные компании регистрируются в юрисдикциях с низкими налогами, но фактически продолжают получать прибыль в странах с высокими налогами. Реформа имеет два так называемых столпа - налог на цифровые услуги, который должны будут платить такие гиганты, как Google, Netflix, Meta и другие, за услуги, продаваемые в каждой стране, а также глобальная минимальная ставка корпоративного подоходного налога в размере 15%. Евросоюз, как и ряд других стран, начиная с этого года внедрил второй компонент. Латвия и остальные страны Балтии входят в число стран-членов Евросоюза, которые воспользовались правом отложить реализацию закона на шесть лет и в настоящее время спешно продвигают необходимый закон в Сейме.
Текст закона уже сейчас настолько сложен и полон различных терминов, что юридическое бюро на заседании комиссии Сейма даже оспорило его соответствие 90-й статье Сатверсме - "У каждого есть право знать свои права". С тем, что пока от реформы больше юридической головной боли, чем видимой пользы, согласен налоговый эксперт Sorainen Янис Таукачс.
"Не секрет, что весь Евросоюз уже говорит о том, что это чрезвычайно сложный закон, чрезвычайно сложная директива, реализация которой потребует огромных ресурсов не только администраций, но и самих компаний. Поэтому неудивительно, что пять стран решили воспользоваться этим правом отсрочки", - отметил он.
Директива фактически означает, что за прибыль дочерних компаний в странах с низкой ставкой налога на прибыль, как и в Латвии в случае невыведения прибыли, дополнительный налог должен быть уплачен в стране материнской компании, чтобы в общей сложности было выплачено не менее 15% прибыли. Есть много исключений. Система распространяется только на группы компаний с оборотом не менее 750 миллионов евро. По оценкам Минфина, таких материнских компаний в Латвии может быть не более трех, а возможно, и двух. Одна из причин, по которой реализация директивы была отложена, заключается в том, чтобы не тратить деньги на налоговое администрирование из-за этих нескольких компаний.
Elko: Налоговые выплаты в Латвию могут задержать
Одной из немногих зарегистрированных в Латвии материнских компаний, к которым применяется налог, является оптовый торговец ИТ-товарами Elko. Он имеет офисы в 13 странах. Общий оборот группы превышает один миллиард евро.
Директор Elko Свен Динсдорф рассказывает - отложение директивы в Латвии предприятиям жизнь не облегчит - скорее, даже наоборот: "Единственное, что это меняет, так это то, что мы будем вынуждены рассчитывать этот налог в другой стране, в дочерней компании - в стране, которая адаптировала директиву. Другими словами, потенциальные налоговые платежи для Латвии, если они у нас есть, пойдут коту под хвост".
"Мы должны принять окончательное решение о том, в какой стране мы будем производить расчет. Конечно, есть местные нюансы в том, как эта директива адаптируется, особенно в контексте нашего специфического расчета UIN, то есть того, что налог рассчитывается с выплаты дивидендов, а не с расчета прибыли", - отметил он.
Динсдорф отмечает, что тот факт, что директива требует уплаты UIN в стране дочерней компании, создает дополнительное бремя в случае Латвии: "Большое бремя заключается в том, что нам все равно придется делать этот расчет в другой стране. Другими словами, весь наш финансовый центр находится в Риге, в Латвии. Нам придется изучать местную специфику [страны], привлекать консультантов, что, конечно, грозит дополнительными расходами. К сожалению, если есть какая-то коммуникация и претензии со стороны налоговой администрации этой страны, то вся эта коммуникация будет намного сложнее".
Думают, как не потерять налоговые поступления от дочерних компаний
Если крупных материнских компаний в Латвии немного, то дочерних предприятий и филиалов различных международных компаний гораздо больше. Одним из примеров является Orkla Latvija - владелец Laima, Spilva и других продовольственных брендов, - которая зарегистрирована в Норвегии. В Норвегии с этого года также введен принцип минимального UIN. Таким образом, группе Orkla, возможно, придется платить налог в Норвегии на прибыль, полученную в Латвии.
Сама компания не дает прямого ответа на вопрос, будет ли это так, но заявляет, что будет соблюдать национальное законодательство: "Orkla пересмотрела свою позицию по второму столпу и не предвидит значительного увеличения налоговых расходов для группы. Тем не менее после введения в действие директивы у группы увеличатся расходы на обеспечение соответствия и отчетности".
По оценкам Министерства финансов, в Латвии насчитывается около 300 дочерних предприятий и филиалов, которые облагаются минимальной ставкой ЕСН. Представитель министерства Андрейс Бирумс признает, что реформа сделала специальный режим корпоративного налога в Латвии менее привлекательным для крупных корпораций. "Гибко осуществлять платежи, конечно, в бюджет Латвии, но в связи с этим расчетом второго уровня, чтобы они не несли этих обязательств [в стране материнской компании] - такие предложения рассматриваются, и, скорее всего, они будут услышаны в налоговой рабочей группе или это будут предложения Минфина позже".
Будущее налога на цифровые услуги неясно
Налоговый эксперт Таукачс считает, что глобальная реформа корпоративного налога не принесет Латвии никаких видимых выгод, но больший вклад может внести так называемый первый уровень налога на цифровые услуги. Таукачс, однако, отмечает, что в настоящее время он застрял из-за скептицизма США, и неизвестно, удастся ли его реализовать.
"Следовательно, скорее всего, каждая страна начнет внедрять свою собственную систему налогообложения цифровых услуг, и в результате этим крупным цифровым компаниям придется жить с множеством различных систем по всему миру", - сделал прогноз Таукачс.
Однако представитель Минфина Бирумс подчеркнул, что техническая работа по внедрению глобального цифрового налога еще продолжается. Особую сложность вызывает тот факт, что введение налога потребует пересмотра двусторонних соглашений стран в области налогообложения. Бирумс, однако, согласен, что определяющей будет позиция США, на которую могут повлиять предстоящие в конце года президентские выборы.
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