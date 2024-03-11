Глобальная реформа UIN: Латвия на выгоду может не надеяться

"Мы должны принять окончательное решение о том, в какой стране мы будем производить расчет. Конечно, есть местные нюансы в том, как эта директива адаптируется, особенно в контексте нашего специфического расчета UIN, то есть того, что налог рассчитывается с выплаты дивидендов, а не с расчета прибыли", - отметил он.

Динсдорф отмечает, что тот факт, что директива требует уплаты UIN в стране дочерней компании, создает дополнительное бремя в случае Латвии: "Большое бремя заключается в том, что нам все равно придется делать этот расчет в другой стране. Другими словами, весь наш финансовый центр находится в Риге, в Латвии. Нам придется изучать местную специфику [страны], привлекать консультантов, что, конечно, грозит дополнительными расходами. К сожалению, если есть какая-то коммуникация и претензии со стороны налоговой администрации этой страны, то вся эта коммуникация будет намного сложнее".

Думают, как не потерять налоговые поступления от дочерних компаний

Если крупных материнских компаний в Латвии немного, то дочерних предприятий и филиалов различных международных компаний гораздо больше. Одним из примеров является Orkla Latvija - владелец Laima, Spilva и других продовольственных брендов, - которая зарегистрирована в Норвегии. В Норвегии с этого года также введен принцип минимального UIN. Таким образом, группе Orkla, возможно, придется платить налог в Норвегии на прибыль, полученную в Латвии.