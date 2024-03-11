VDD: интенсивность шпионажа России против Латвии будет только усиливаться

В случае военного конфликта войска, дислоцированные в этом округе РФ, будут отвечать за боевые действия в странах севера Европы, Балтии и Польше. В ходе реорганизации округ планируется разделить на два региона, перераспределить ресурсы и создать новые формирования.

Как отмечает VDD, в этом году наибольшую угрозу для национальной безопасности Латвии, как и прежде, будут представлять российские спецслужбы. Основная разведывательная деятельность по-прежнему будет осуществляться с территории России путем вербовки для получения разведданных жителей Латвии и других стран. Высокому риску вербовки по-прежнему будут подвергаться люди, регулярно выезжающие из Латвии в Россию или в поддерживающие ее страны. Также российские спецслужбы будут продолжать попытки вербовки жителей Латвии через интернет - не только для сбора разведданных, но и для создания опорных пунктов и осуществления вредоносной деятельности в Латвии и в других странах Европы, включая Украину.