VDD: интенсивность шпионажа России против Латвии будет только усиливаться

Интенсивность шпионажа России против Латвии в ближайшее время может только усилиться в связи с планируемой реорганизацией Западного военного округа России, говорится в отчете о деятельности Службы государственной безопасности (VDD) за прошлый год.
В случае военного конфликта войска, дислоцированные в этом округе РФ, будут отвечать за боевые действия в странах севера Европы, Балтии и Польше. В ходе реорганизации округ планируется разделить на два региона, перераспределить ресурсы и создать новые формирования.
Прогнозируется, что в связи с этими изменениями вооруженным силам России придется разрабатывать новые оперативные планы, что потребует обновления военных разведывательных данных в районах потенциальных боевых действий, в том числе в Латвии.
Как отмечает VDD, в этом году наибольшую угрозу для национальной безопасности Латвии, как и прежде, будут представлять российские спецслужбы. Основная разведывательная деятельность по-прежнему будет осуществляться с территории России путем вербовки для получения разведданных жителей Латвии и других стран. Высокому риску вербовки по-прежнему будут подвергаться люди, регулярно выезжающие из Латвии в Россию или в поддерживающие ее страны. Также российские спецслужбы будут продолжать попытки вербовки жителей Латвии через интернет - не только для сбора разведданных, но и для создания опорных пунктов и осуществления вредоносной деятельности в Латвии и в других странах Европы, включая Украину.
Сохранится также интерес к Латвии со стороны белорусских и китайских спецслужб, но их деятельность не достигнет уровня интенсивности и агрессивности, характерного для деятельности российских спецслужб, отмечает VDD.
В 2024 году останется высокой угроза киберразведки. Кибергруппы враждебных Латвии стран продолжат совершать атаки, чтобы получить необходимые им разведданные.
В 2023 году VDD начала восемь уголовных процессов по подозрению в шпионаже, в том числе половина дел была возбуждена в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности.
По трем делам VDD получила доказательства вины подозреваемых в шпионаже и передала материалы в прокуратуру для уголовного преследования. В результате следственной работы VDD пять шпионов в прошлом году были приговорены к тюремному заключению.
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