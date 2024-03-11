VDD: Россия и впредь будет пытаться усилить чувство страха и небезопасности в латвийском обществе

По оценкам VDD, в 2023 году ситуация в латвийском информационном пространстве в целом была спокойной. Российские пропагандистские сообщения и интерпретации событий в Латвии и международном сообществе не охватывали широкие слои латвийского общества. Также в латвийском информационном пространстве по сравнению с 2022 годом снизился уровень агрессивности.

По данным VDD, активность так называемых российских интернет-троллей в латвийском информационном пространстве также была низкой. В то же время прокремлевские группы активно использовали Telegram, TikTok, Facebook и YouTube для распространения пропаганды.

В прошлом году в рамках систематического мониторинга информационного пространства Латвии VDD провела углубленную оценку нескольких сотен тысяч постов в социальных сетях. Согласно данным VDD, пророссийские комментарии и видеоролики в интернете в прошлом году размещали в основном русскоязычные жители Латвии, не связанные с политическими партиями и другими организациями.

VDD провела профилактические беседы с 400 авторами агрессивных комментариев, постов и видеороликов, предупредив их об уголовной ответственности, если они продолжат публиковать посты, направленные на оправдание военных преступлений России в Украине и разжигание вражды.

Как отмечает VDD, авторами таких комментариев и видеороликов были в основном лица из социально неблагополучных слоев населения, которые долго и некритично потребляли информацию и дезинформацию на основе кремлевской пропаганды.

В 11 случаях VDD начала уголовные процессы против распространителей такого контента.

Как и в предыдущем году, в 2023 году типичным агрессивным комментатором в социальных сетях был мужчина 30-49 лет, негражданин или бывший негражданин, проживающий в Риге или Рижском регионе, который писал комментарии на русском языке.

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