VDD: Россия и впредь будет пытаться усилить чувство страха и небезопасности в латвийском обществе

Россия и впредь будет пытаться усилить чувство страха и небезопасности в латвийском обществе, говорится в отчете о деятельности Службы государственной безопасности (VDD) за прошлый год.
В разделе прогнозов VDD отмечает, что Россия и в этом году продолжит военную пропаганду, чтобы оправдать вторжение в Украину и совершенные там военные преступления. Хотя ресурсы информационного влияния России в основном направлены на войну в Украине, по прогнозам VDD, Россия также активизирует деятельность по информационному влиянию на Латвию.
"Прогнозируется, что в условиях продолжающейся войны России в Украине и напряженной ситуации с безопасностью в регионе она попытается усилить чувство страха и небезопасности в латвийском обществе", - говорится в докладе.
VDD отмечает, что все более важную роль в информационном влиянии России будут занимать социальные сети и приложения для обмена сообщениями. По данным VDD, российские спецслужбы активно используют эти платформы, особенно Telegram.
Тенденции последнего года показывают, что российские спецслужбы все чаще совмещают активные мероприятия со сбором разведданных. Эти усилия российских спецслужб имеют разные цели - дискредитировать общественно-политические процессы в Латвии и должностных лиц, замаскировать разведывательную деятельность в публичной сфере, создать благоприятные условия для получения информации о конкретных процессах и лицах.
По оценкам VDD, в 2023 году ситуация в латвийском информационном пространстве в целом была спокойной. Российские пропагандистские сообщения и интерпретации событий в Латвии и международном сообществе не охватывали широкие слои латвийского общества. Также в латвийском информационном пространстве по сравнению с 2022 годом снизился уровень агрессивности.
По данным VDD, активность так называемых российских интернет-троллей в латвийском информационном пространстве также была низкой. В то же время прокремлевские группы активно использовали Telegram, TikTok, Facebook и YouTube для распространения пропаганды.
В прошлом году в рамках систематического мониторинга информационного пространства Латвии VDD провела углубленную оценку нескольких сотен тысяч постов в социальных сетях. Согласно данным VDD, пророссийские комментарии и видеоролики в интернете в прошлом году размещали в основном русскоязычные жители Латвии, не связанные с политическими партиями и другими организациями.
VDD провела профилактические беседы с 400 авторами агрессивных комментариев, постов и видеороликов, предупредив их об уголовной ответственности, если они продолжат публиковать посты, направленные на оправдание военных преступлений России в Украине и разжигание вражды.
Как отмечает VDD, авторами таких комментариев и видеороликов были в основном лица из социально неблагополучных слоев населения, которые долго и некритично потребляли информацию и дезинформацию на основе кремлевской пропаганды.
В 11 случаях VDD начала уголовные процессы против распространителей такого контента.
Как и в предыдущем году, в 2023 году типичным агрессивным комментатором в социальных сетях был мужчина 30-49 лет, негражданин или бывший негражданин, проживающий в Риге или Рижском регионе, который писал комментарии на русском языке.
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