Ассоциация: латвийские банки готовы финансировать военную промышленность

Банки в Латвии готовы кредитовать компании, которые работают в сфере национальной безопасности и укрепляют оборону Латвии. Об этом программе Латвийского радио "Домская площадь" рассказал член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис.
Уже сейчас банки Латвии финансируют компании, которые выпускают продукцию, как мирного, так и военного назначения. Например, амуницию и дроны.
Янис Бразовскис пояснил, что раньше была запрещена господдержка таких предприятий, а многие банки с настороженностью сотрудничали с предприятиям военной отрасли, то теперь отношение изменилось
и банки готовы оказывать этим компаниям различную помощь - от кредитов до структурных мер финансирования.
Эксперт заметил, что такое отношение характерно для всех стран ЕС. Банки стали относится с большим пониманием и готовностью.
Янис Бразовскис заявил, что хотя латвийские банки, работают с такими предприятиями на тех же условиях, что и с другими коммерческими компаниями, но банки думают о том, как можно особо поддержать оборонную отрасль.
Ассоциация финансовой отрасли сейчас ведет переговоры с Министерством обороны по этому поводу.
Бразовскис отметил, что в Сейме сейчас разрабатывается закон об оборонной индустрии, который сможет разрешить многие вопросы.
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