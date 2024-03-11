Ассоциация: латвийские банки готовы финансировать военную промышленность

Уже сейчас банки Латвии финансируют компании, которые выпускают продукцию, как мирного, так и военного назначения. Например, амуницию и дроны.

Янис Бразовскис пояснил, что раньше была запрещена господдержка таких предприятий, а многие банки с настороженностью сотрудничали с предприятиям военной отрасли, то теперь отношение изменилось

и банки готовы оказывать этим компаниям различную помощь - от кредитов до структурных мер финансирования.

Эксперт заметил, что такое отношение характерно для всех стран ЕС. Банки стали относится с большим пониманием и готовностью.

Янис Бразовскис заявил, что хотя латвийские банки, работают с такими предприятиями на тех же условиях, что и с другими коммерческими компаниями, но банки думают о том, как можно особо поддержать оборонную отрасль.

Ассоциация финансовой отрасли сейчас ведет переговоры с Министерством обороны по этому поводу.

Бразовскис отметил, что в Сейме сейчас разрабатывается закон об оборонной индустрии, который сможет разрешить многие вопросы.

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