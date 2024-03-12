Пассажирский поезд Рига - Тарту могут запустить в октябре

Эстония и Латвия договорились о маршруте поездов между Тарту и Ригой. Они могут начать ходить в октябре, рассказал в интервью Латвийскому радио и.о. председателя правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс, пишет Rus.LSM.
Нешпорс заявил, что одним из препятствий, мешающих Pasažieru vilciens внедрить маршрут, является отсутствие подвижного состава. По этой причине была достигнута договоренность, что на маршруте Тарту - Рига будет использоваться эстонский подвижной состав с латвийским персоналом.
"Есть договоренность, что рейс будет осуществляться эстонским подвижным составом и латвийским персоналом. На данный момент цель - начало октября. Эстония изначально будет финансировать эти перевозки", - поделился Нешпорс.
Прежде чем запустить маршрут, Эстонии еще нужно сертифицировать поезд для использования в Латвии.
Говоря об идее вернуть пассажирские железнодорожные перевозки между Ригой и Вентспилсом, Нешпорс сказал, что сейчас это не является приоритетом Pasažieru vilciens.
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